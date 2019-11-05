Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı

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Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinde Realme, son zamanlardaki çıkışını devam ettirmek niyetinde. Şirketin Xiaomi, Honor ve OnePlus gibi diğer Çinli şirketlerle rekabet etmek için piyasaya sürdüğü amiral gemisi Realme X2 Pro modeli, şimdi Avrupa'daki kullanıcılara sunuluyor.

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Realme'nin yeni yıldızı

OnePlus 7T Pro'nun tasarımına oldukça benzeyen Realme X2 Pro'nun donanımında farklılıklar mevcut. 64 MP arka kamera, 16 MP ön kamera çözünürlüğü sunan cihaz, 6.5 inçlik su damlası çentikli FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 855+ yonga seti, 6, 8 veya 12 GB RAM seçenekleri sunan akıllı telefon 50W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile uyumlu 4.000 mAh bataryaya sahip.

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Realme, X2 Pro modeli için oldukça rekabetçi bir fiyatlandırma politikası belirlemiş durumda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Avrupa'da ön siparişe açılan cihazın 6 GB RAM - 64 GB depolama alanı sunan versiyonu 399 Euro, 12 GB RAM - 256 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa versiyonunun ise sadece mavi ve beyaz renk seçeneklerinde olacağını da belirtelim. Realme X2 Pro'nun ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/realme_x2_pro_now_available_for_preorder_in_europe-news-39946.php