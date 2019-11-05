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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı

    Akıllı telefon üreticisi Realme'nin geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı Realme X2 Pro modeli Avrupa'daki kullanıcılar için ön siparişe açıldı. İşte cihazın fiyatı ve detayları.
    2 hf.
    1,7b
    1
    6
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinde Realme, son zamanlardaki çıkışını devam ettirmek niyetinde. Şirketin Xiaomi, Honor ve OnePlus gibi diğer Çinli şirketlerle rekabet etmek için piyasaya sürdüğü amiral gemisi Realme X2 Pro modeli, şimdi Avrupa'daki kullanıcılara sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor"

    Realme'nin yeni yıldızı

    OnePlus 7T Pro'nun tasarımına oldukça benzeyen Realme X2 Pro'nun donanımında farklılıklar mevcut. 64 MP arka kamera, 16 MP ön kamera çözünürlüğü sunan cihaz,  6.5 inçlik su damlası çentikli FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 855+ yonga seti, 6, 8 veya 12 GB RAM seçenekleri sunan akıllı telefon 50W SuperVOOC hızlı şarj desteği ile uyumlu 4.000 mAh bataryaya sahip.

    Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı
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    Realme, X2 Pro modeli için oldukça rekabetçi bir fiyatlandırma politikası belirlemiş durumda. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Avrupa'da ön siparişe açılan cihazın 6 GB RAM - 64 GB depolama alanı sunan versiyonu 399 Euro, 12 GB RAM - 256 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 499 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa versiyonunun ise sadece mavi ve beyaz renk seçeneklerinde olacağını da belirtelim. Realme X2 Pro'nun ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_x2_pro_now_available_for_preorder_in_europe-news-39946.php Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Guaire 2 hf. en beğenilen
    Ve Donanımhaber nihayet Realme X2 Pro'nun varlığını keşfetti.
    Yanıtla +7
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    caglar_sss 6 gün
    Keske gelse
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    DH Misafiri 2 hf.
    8/128 var
    Yanıtla
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    V4LKyR 2 hf.
    Sonsuz satar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guaire 2 hf. en beğenilen
    Ve Donanımhaber nihayet Realme X2 Pro'nun varlığını keşfetti.
    Yanıtla +7
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    Lumibrite 2 hf.
    Oppo'dan dolayı Türkiye'ye gelemez...
    Yanıtla
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    WmGMD 2 hf.
    6/128 neden yapmamışlar anlamak mümkün değil
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