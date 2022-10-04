Kullanılmış suların geri kazanılmasıyla yılda 5,7 milyar metreküp tasarruf sağlanacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, kullanılmış suların yeniden kullanılması için "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" yürütüyor. Su israfını önlemek ve atık suların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında yıllık 5,7 milyar metreküp suyun geri kazanılması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından 25 havzada arıtılmış ve kullanılmış su potansiyeli araştırıldı. Tüm potansiyel su kaynaklarının değerlendirilmesiyle toplam drenaj suları, tarımdan dönen sular ile arıtılmış kentsel ve evsel atık suların potansiyelinin yıllık 10,3 milyar metreküp olduğu belirlendi. Bunun yılda 5,7 milyar metreküpü geri kazanılacak. Böylece Türkiye’de tüketilen suyun yüzde 10’u, geri kazanılan sulardan karşılanabilecek.

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Geri kazanılan sular nerelerde kullanılacak?

Geri kazanılan kullanılmış suyun 3,3 milyar metreküpünün tarımsal sulamada değerlendirilmesi önerildi. Türkiye’de tarımsal sulamada yılda 44 milyar metreküp su kullanıldığı için tarımda kullanılan suyun yüzde 7,5’ini karşılayacak.

Kullanılmış suyun 2 milyar metreküp suyun çevresel kullanımda, 378 milyon metreküplük kısmı sanayide, 57 milyon metreküpünün yer altı su kaynaklarının beslenmesinde, 49 milyon metreküpün peyzaj sulamada ve 34 milyon metreküpünün de içme suyu olarak yeniden kullanılması planlanıyor. Sanayide kullanılacak 378 milyon metreküplük kullanılmış su, sanayideki yıllık toplam tüketilen su miktarı olan 378 milyon metreküpün yüzde 5’ini karşılayacak. Çevresel kullanımdaki 2 milyar metreküplük bölüm ise kuraklık sıkıntısı yaşayan göllere can suyu olarak verilecek. Akşehir, Eber ve Burdur Gölü gibi göllerin canlanması sağlanacak.

Marmara Havzası, arıtılmış kullanılmış su potansiyeli bakımından yıllık 2 milyar 717 milyon metreküple ilk sırada yer alıyor. En az depolama potansiyeli ise 8 milyon metreküple Çoruh, 14 milyon metreküple Burdur ve 40 milyon metreküple Akarçay havzalarında bulunuyor.

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Kullanılmış su projesi ile yılda 5,7 milyar metreküp tasarruf