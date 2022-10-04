Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kullanılmış suların geri kazanılmasıyla yılda 5,7 milyar metreküp tasarruf sağlanacak

    Kullanılmış ancak kirli olmayan suların geri kazanılmasıyla tarımsal, çevresel ve peyzaj sulama gibi alanlarda su tasarrufu sağlanacak. Yılda 5,7 milyar metreküp su yeniden değerlendirilecek.
    1

    Kullanılmış su projesi ile yılda 5,7 milyar metreküp tasarruf Tam Boyutta Gör

    Tarım ve Orman Bakanlığı, kullanılmış suların yeniden kullanılması için "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" yürütüyor. Su israfını önlemek ve atık suların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında yıllık 5,7 milyar metreküp suyun geri kazanılması hedefleniyor.

    Bakanlık tarafından 25 havzada arıtılmış ve kullanılmış su potansiyeli araştırıldı. Tüm potansiyel su kaynaklarının değerlendirilmesiyle toplam drenaj suları, tarımdan dönen sular ile arıtılmış kentsel ve evsel atık suların potansiyelinin yıllık 10,3 milyar metreküp olduğu belirlendi. Bunun yılda 5,7 milyar metreküpü geri kazanılacak. Böylece Türkiye’de tüketilen suyun yüzde 10’u, geri kazanılan sulardan karşılanabilecek.

    Geri kazanılan sular nerelerde kullanılacak?

    Geri kazanılan kullanılmış suyun 3,3 milyar metreküpünün tarımsal sulamada değerlendirilmesi önerildi. Türkiye’de tarımsal sulamada yılda 44 milyar metreküp su kullanıldığı için tarımda kullanılan suyun yüzde 7,5’ini karşılayacak.

    Kullanılmış suyun 2 milyar metreküp suyun çevresel kullanımda, 378 milyon metreküplük kısmı sanayide, 57 milyon metreküpünün yer altı su kaynaklarının beslenmesinde, 49 milyon metreküpün peyzaj sulamada ve 34 milyon metreküpünün de içme suyu olarak yeniden kullanılması planlanıyor. Sanayide kullanılacak 378 milyon metreküplük kullanılmış su, sanayideki yıllık toplam tüketilen su miktarı olan 378 milyon metreküpün yüzde 5’ini karşılayacak. Çevresel kullanımdaki 2 milyar metreküplük bölüm ise kuraklık sıkıntısı yaşayan göllere can suyu olarak verilecek. Akşehir, Eber ve Burdur Gölü gibi göllerin canlanması sağlanacak.

    Marmara Havzası, arıtılmış kullanılmış su potansiyeli bakımından yıllık 2 milyar 717 milyon metreküple ilk sırada yer alıyor. En az depolama potansiyeli ise 8 milyon metreküple Çoruh, 14 milyon metreküple Burdur ve 40 milyon metreküple Akarçay havzalarında bulunuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız