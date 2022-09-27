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    Kuraklığa karşı yer altı barajlarının sayısı artıyor

    İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık artışının etkilerini azaltılması için yer altı barajları ve suni besleme tesisleri kuruluyor. Tesis sayısının 2023'te 150'ye çıkması hedefleniyor.
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    Kuraklığa karşı yer altı barajlarının sayısı artıyor
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığın artışından kaynaklı su arzı sıkıntısını gidermek için yer altı barajları ve suni besleme tesisleri inşa ediyor. Şu ana kadar 88 tesisin inşası tamamlandı ve faaliyete geçti. Yer altı barajı ve suni besleme tesisi sayısının 2023’e kadar 150’ye çıkarılması hedefleniyor.

    Bugüne kadar faaliyete geçen tesisler ile yer altı suyunun 32 milyon metreküp beslenmesi sağlandı. Bu sular ile 29 bin 940 dekar tarım arazisi sulandı ve vatandaşa 20,76 hektometreküp içme suyu temin edildi. 150 tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Bu suyun tamamı içme suyuna tahsis edilirse 750 bin kişiye içme suyu veya tamamı sulamada kullanırsa 80 bin dekarlık arazinin sulanması sağlanacak.

    Kuraklığa karşı yer altı barajlarının sayısı artıyor
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    Yer altı barajları düşük maliyetle inşa ediliyor

    Yer altı barajlarıyla, kurak bölgelerde yüzey sularının buharlaşma kaybının önlenmesi ve kamulaştırma maliyeti minimize edilerek depolanması sağlanıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Yer altı barajlarının avantajlarının birisi de depremde baraj gövdesinin yıkılması ve baraj kapaklarının açılarak baraja yakın bölgelerde taşkına neden olma riski bulunmuyor. Yakındaki yerleşim yerleri için risk taşımıyor. Ayrıca normal barajlara göre daha pratik şekilde inşa ediliyor ve inşa maliyeti daha düşük.

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı” çerçevesinde tüm tesislerin faaliyete geçmesi ile 60 milyon TL net tarımsal gelir artışı sağlanacağı tahmin ediliyor.

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    B
    batar 18 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 19 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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