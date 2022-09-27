Kuraklığa karşı yer altı barajlarının sayısı artıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklığın artışından kaynaklı su arzı sıkıntısını gidermek için yer altı barajları ve suni besleme tesisleri inşa ediyor. Şu ana kadar 88 tesisin inşası tamamlandı ve faaliyete geçti. Yer altı barajı ve suni besleme tesisi sayısının 2023’e kadar 150’ye çıkarılması hedefleniyor.

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Bugüne kadar faaliyete geçen tesisler ile yer altı suyunun 32 milyon metreküp beslenmesi sağlandı. Bu sular ile 29 bin 940 dekar tarım arazisi sulandı ve vatandaşa 20,76 hektometreküp içme suyu temin edildi. 150 tesisin işletmeye alınmasıyla birlikte yaklaşık 50 milyon metreküp su depolanacak. Bu suyun tamamı içme suyuna tahsis edilirse 750 bin kişiye içme suyu veya tamamı sulamada kullanırsa 80 bin dekarlık arazinin sulanması sağlanacak.

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Yer altı barajları düşük maliyetle inşa ediliyor

Yer altı barajlarıyla, kurak bölgelerde yüzey sularının buharlaşma kaybının önlenmesi ve kamulaştırma maliyeti minimize edilerek depolanması sağlanıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Yer altı barajlarının avantajlarının birisi de depremde baraj gövdesinin yıkılması ve baraj kapaklarının açılarak baraja yakın bölgelerde taşkına neden olma riski bulunmuyor. Yakındaki yerleşim yerleri için risk taşımıyor. Ayrıca normal barajlara göre daha pratik şekilde inşa ediliyor ve inşa maliyeti daha düşük.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı” çerçevesinde tüm tesislerin faaliyete geçmesi ile 60 milyon TL net tarımsal gelir artışı sağlanacağı tahmin ediliyor.

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