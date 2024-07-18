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    Anlık Bildirim

    Piyasaya çıkamayan kumanda şeklindeki telefonun inceleme videosu ortaya çıktı

    İlk olarak 2019'da "Project Gem" adıyla tanıtılan Essential firmasına ait kumanda şeklindeki telefonu temin eden bir kullanıcı, telefonu videoya aldı. İlginç telefona yakından bakalım.
    Kumanda şeklindeki telefonun inceleme videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2019'da "Project Gem" adıyla tanıtılan Essential firmasına ait kumanda şeklindeki ilginç telefon satışa çıkamamıştı. Yıllar sonra bir kullanıcı, telefonu eBay'de görerek satın aldı ve çalışır durumda olan telefonu videoya aldı.

    Piyasaya çıkamadan şirket iflas etti

    Essential PH-2 isimli telefon, Sony'nin telefonlarından bile çok daha ince ve uzun form faktörüyle dikkat çekiyor. Televizyon kumandasını andıran telefon, adeta normal akıllı telefonların ortadan ikiye kesilmiş haline benziyor. Şirket, bu tasarımla elde daha kolay tutulabilir bir telefon oluşturmaya çalışmış ancak telefonu piyasaya süremeden iflas etmişti.

    PH-2'nin dar ve uzun AMOLED ekranı 5,7 inç büyüklüğe ve 2160 x 560 piksel çözünürlüğe sahip. Arka tarafta çıkıntılı bir kamera ve işlevsel olmayan bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. 

    Android 10 ile çalışan ve kullanıcı arayüzü tam olarak tamamlanmamış telefonda, ana ekranda kart şeklinde uygulamalar sıralanıyor. Ancak bu uygulamaların bir çoğunun aslında web uygulaması olduğu görülüyor. Ekranın sağ ve sol alt köşesinden ise yukarı kaydırma hareketleriyle geriye ve ana ekrana dönülebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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