Piyasaya çıkamayan kumanda şeklindeki telefonun inceleme videosu ortaya çıktı

Piyasaya çıkamadan şirket iflas etti
Essential PH-2 isimli telefon, Sony'nin telefonlarından bile çok daha ince ve uzun form faktörüyle dikkat çekiyor. Televizyon kumandasını andıran telefon, adeta normal akıllı telefonların ortadan ikiye kesilmiş haline benziyor. Şirket, bu tasarımla elde daha kolay tutulabilir bir telefon oluşturmaya çalışmış ancak telefonu piyasaya süremeden iflas etmişti.
PH-2'nin dar ve uzun AMOLED ekranı 5,7 inç büyüklüğe ve 2160 x 560 piksel çözünürlüğe sahip. Arka tarafta çıkıntılı bir kamera ve işlevsel olmayan bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Android 10 ile çalışan ve kullanıcı arayüzü tam olarak tamamlanmamış telefonda, ana ekranda kart şeklinde uygulamalar sıralanıyor. Ancak bu uygulamaların bir çoğunun aslında web uygulaması olduğu görülüyor. Ekranın sağ ve sol alt köşesinden ise yukarı kaydırma hareketleriyle geriye ve ana ekrana dönülebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.