Piyasaya çıkamayan kumanda şeklindeki telefonun inceleme videosu ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör İlk olarak 2019'da "Project Gem" adıyla tanıtılan Essential firmasına ait kumanda şeklindeki ilginç telefon satışa çıkamamıştı. Yıllar sonra bir kullanıcı, telefonu eBay'de görerek satın aldı ve çalışır durumda olan telefonu videoya aldı.

Piyasaya çıkamadan şirket iflas etti

Essential PH-2 isimli telefon, Sony'nin telefonlarından bile çok daha ince ve uzun form faktörüyle dikkat çekiyor. Televizyon kumandasını andıran telefon, adeta normal akıllı telefonların ortadan ikiye kesilmiş haline benziyor. Şirket, bu tasarımla elde daha kolay tutulabilir bir telefon oluşturmaya çalışmış ancak telefonu piyasaya süremeden iflas etmişti.

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PH-2'nin dar ve uzun AMOLED ekranı 5,7 inç büyüklüğe ve 2160 x 560 piksel çözünürlüğe sahip. Arka tarafta çıkıntılı bir kamera ve işlevsel olmayan bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Android 10 ile çalışan ve kullanıcı arayüzü tam olarak tamamlanmamış telefonda, ana ekranda kart şeklinde uygulamalar sıralanıyor. Ancak bu uygulamaların bir çoğunun aslında web uygulaması olduğu görülüyor. Ekranın sağ ve sol alt köşesinden ise yukarı kaydırma hareketleriyle geriye ve ana ekrana dönülebiliyor.

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Kumanda şeklindeki telefonun inceleme videosu ortaya çıktı