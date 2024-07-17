Huawei Mate 70 serisinden kötü haber: 7nm'de kalıyor

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD'nin kara listesine alınan Huawei, kendi ekosistemini kurmak için Kirin platformu ve HarmonyOS Next başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda tüm gözler Huawei Mate 70 serisine çevrilmişken, seriye güç vermesi planlanan Kirin 9100 hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Huawei Mate 70 serisinden kötü haber

Kaçıranlar için Huawei Mate 70 serisinde kullanılacak Kirin 9100 platformunun, bir süredir SMIC'in 5nm üretim sürecini temel alacağı konuşuluyor. Hatta, daha önce yonga setinin 5nm işlemde başarılı bir şekilde banttan çıktığı aktarılmıştı. Bu, tüm tasarımın seri üretim için dökümhaneye gönderildiği anlamına geliyor olsa da, Huawei sürpriz bir engelle daha karşılaşmış olabilir.

Aktarıldığı kadarıyla SMIC'nin 5nm düğümü, EUV makinelerinin olmaması nedeniyle TSMC'ninkinden %50 daha pahalı ve daha düşük verimli olacak. Bu nedenle son raporlar, Kirin 9100'ün 7nm sürecinde kalacağı yönünde. Bu da daha önce Kirin 9100 için iddia edilen %43 yoğunluk artışı ve Snapdragon 8 Gen 3'e yakın güç verimliliği iddialarının da aksini gösteriyor.

Huawei HarmonyOS NEXT için ikinci beta süreci başlıyor 4 gün önce eklendi

Şu an için Huawei'nin gelecekteki ürünlerinden ne bekleyeceğimiz konusunda net bir yorum yapmak zor. Ancak 7nm'de kaldığı takdirde, rakiplerine karşı teknolojik olarak geride kalabilir. Keza ABD, şirketin TSMC'nin en son 3,5nm teknolojisini kullanmasını engelledi ve Huawei'nin 7nm sürecini kullanmaktan başka seçeneği yok.

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