Huawei Mate 70 serisinden kötü haber: 7nm'de kalıyor

Huawei Mate 70 serisinden kötü haber
Kaçıranlar için Huawei Mate 70 serisinde kullanılacak Kirin 9100 platformunun, bir süredir SMIC'in 5nm üretim sürecini temel alacağı konuşuluyor. Hatta, daha önce yonga setinin 5nm işlemde başarılı bir şekilde banttan çıktığı aktarılmıştı. Bu, tüm tasarımın seri üretim için dökümhaneye gönderildiği anlamına geliyor olsa da, Huawei sürpriz bir engelle daha karşılaşmış olabilir.
Aktarıldığı kadarıyla SMIC'nin 5nm düğümü, EUV makinelerinin olmaması nedeniyle TSMC'ninkinden %50 daha pahalı ve daha düşük verimli olacak. Bu nedenle son raporlar, Kirin 9100'ün 7nm sürecinde kalacağı yönünde. Bu da daha önce Kirin 9100 için iddia edilen %43 yoğunluk artışı ve Snapdragon 8 Gen 3'e yakın güç verimliliği iddialarının da aksini gösteriyor.
Şu an için Huawei'nin gelecekteki ürünlerinden ne bekleyeceğimiz konusunda net bir yorum yapmak zor. Ancak 7nm'de kaldığı takdirde, rakiplerine karşı teknolojik olarak geride kalabilir. Keza ABD, şirketin TSMC'nin en son 3,5nm teknolojisini kullanmasını engelledi ve Huawei'nin 7nm sürecini kullanmaktan başka seçeneği yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.