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    Huawei Mate 70 serisinden kötü haber: 7nm'de kalıyor

    Huawei Mate 70 serisine güç vermesi beklenen Huawei Kirin 9100, performansıyla beklentilerin altında kalabilir. Yonga setinin, 7nm üretim sürecinden çıkacağı söyleniyor.
    Huawei Mate 70 serisinden kötü haber: 7nm'de kalıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ABD'nin kara listesine alınan Huawei, kendi ekosistemini kurmak için Kirin platformu ve HarmonyOS Next başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda tüm gözler Huawei Mate 70 serisine çevrilmişken, seriye güç vermesi planlanan Kirin 9100 hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. 

    Huawei Mate 70 serisinden kötü haber

    Kaçıranlar için Huawei Mate 70 serisinde kullanılacak Kirin 9100 platformunun, bir süredir SMIC'in 5nm üretim sürecini temel alacağı konuşuluyor. Hatta, daha önce yonga setinin 5nm işlemde başarılı bir şekilde banttan çıktığı aktarılmıştı. Bu, tüm tasarımın seri üretim için dökümhaneye gönderildiği anlamına geliyor olsa da, Huawei sürpriz bir engelle daha karşılaşmış olabilir. 

    Aktarıldığı kadarıyla SMIC'nin 5nm düğümü, EUV makinelerinin olmaması nedeniyle TSMC'ninkinden %50 daha pahalı ve daha düşük verimli olacak. Bu nedenle son raporlar, Kirin 9100'ün 7nm sürecinde kalacağı yönünde. Bu da daha önce Kirin 9100 için iddia edilen %43 yoğunluk artışı ve Snapdragon 8 Gen 3'e yakın güç verimliliği iddialarının da aksini gösteriyor. 

    Şu an için Huawei'nin gelecekteki ürünlerinden ne bekleyeceğimiz konusunda net bir yorum yapmak zor. Ancak 7nm'de kaldığı takdirde, rakiplerine karşı teknolojik olarak geride kalabilir. Keza ABD, şirketin TSMC'nin en son 3,5nm teknolojisini kullanmasını engelledi ve Huawei'nin 7nm sürecini kullanmaktan başka seçeneği yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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