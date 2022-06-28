Poco F4 5G'ye büyük ilgi: Yeni bir satış rekoruna imza attı

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Poco F3 ve X3 serisi cihazlar ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran POCO, serinin yeni modeli F4 5G’yi Hindistan pazarına sunmaya başladı. Ülkede yer alan perakendecilerden Flipkart, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan telefonun yeni bir satış rekoruna imza attığını duyurdu.

Büyük indirimler ile kullanıcılara sunuluyor

Yeni bir tanıtım görseli ile POCO F4 5G’nin ''i·lk satışta en çok satan amiral gemisi'' olduğunu paylaşan Flipkart, telefonun ilk günden güçlü satış rakamlarına ulaştığını belirtiyor. Telefonun kaç adet sattığı veya Flipkart'ın amiral gemisi segmentine hangi telefonları dahil ettiği bilinmiyor olsa da, POCO F4 5G'nin büyük indirim fırsatları ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardığını söyleyebiliriz.

Poco F4 tanıtıldı 5 gün önce eklendi

Yeni telefonun 6 GB RAM/128 GB depolama alanı seçeneği 28.000 INR (354,51 dolar) yerine 24.000 INR (304 dolar), 8GB RAM/128 GB seçeneği 26.000 INR (330 dolar) ve 12GB RAM/256 GB'lık model ise 30.000 INR (380 dolar) fiyatlar ile kullanıcılara sunuyor. Ayrıca Hindistan kullanıcılarına özel Poco, F4 5G modeli için standart 1 yıllık garanti süresini 2 yıla çıkarmış durumda.

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Poco F4 5G, yeni bir satış rekoruna imza attı