Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor

Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda küresel sıcaklık değerlerindeki artışın 1.5°C veya 2°C arasında tutulabilmesi adına çoğunlukla fosil yakıt tüketimini azaltmak gerekliliği gündemde olmakta. Ancak gündelik hayatımızda daha çok yer alan bir başka husus bu hedefleri ulaşmamızı neredeyse imkânsız kılıyor. İnsanlığın geleceğini tehlikeye atan bu durum ise tarım ve beslenme alışkanlıklarımızla ilgili.
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Oxford ve Minnesota Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, yürüttükleri çalışma sonucu üst sınır olan 2°C’lik artışın tek başına küresel yiyecek üretimi yüzünden gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Bilim insanlarına göre fosil yakıt kullanımını bugün tamam bıraksak bile söz konusu artış kaçınılmaz olacak.
Araştırmacılar, çalışma kapsamındaki tahminleri; nüfus artışı, beslenme alışkanlıkları ve ileriki dönemde dünyayı beslemek için ihtiyaç duyulacak arazi miktarını göz önünde bulundurarak yaptı.
Bilim insanlarının mevcut durumla ilgili hayata geçirilebilecek ve en az beş farklı yöntemden oluşan bir çözüm önerisi de bulunmakta. Araştırma grubunda yer alan bilim insanlarından David Tilman ise bu konuda yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılık kaynaklı iklim değişikliği ile mücadele etmek için yapabileceğimiz en az beş değişiklik bulunuyor. Bunları; verimli tarıma yönelmek, düşük gelirli ülkelerdeki çiftçilere ürün rekoltelerini artırmada yardımcı olmak, daha sağlıklı beslenmek, aşırı tüketimi ve yemek israfını engellemek şeklinde sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Yürütülen çalışma, bahsi geçen çözüm önerileri için geniş çaplı bir koordinasyon ağının kurulması gerektiğini hatırlatıyor. Gıda sektörü devlerinden ilgili hükümetlere kadar oldukça geniş bir yelpazede iş birliği gerektiren bu yöntemin ise en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Söz konusu çalışma, atılacak adımlar sayesinde küresel sıcaklık değerlerinin düşürülmesine ilaveten insan sağlığının iyileştirilmesi, su kirliliğinin azaltılması ve hayvan türlerinin yok olmasının önene geçilmesi gibi faydaların sağlanabileceğini de vurguluyor.
https://phys.org/news/2020-11-global-food-emissions-key-climate.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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