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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor

    Beslenme alışkanlıklarımızın küresel ısınmanın en önemli tetikleyicilerinden biri olduğunu belirten araştırma, geç kalmadan tedbir almamız gerektiğini hatırlatıyor.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor
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    Paris İklim Anlaşması hedefleri doğrultusunda küresel sıcaklık değerlerindeki artışın 1.5°C veya 2°C arasında tutulabilmesi adına çoğunlukla fosil yakıt tüketimini azaltmak gerekliliği gündemde olmakta. Ancak gündelik hayatımızda daha çok yer alan bir başka husus bu hedefleri ulaşmamızı neredeyse imkânsız kılıyor. İnsanlığın geleceğini tehlikeye atan bu durum ise tarım ve beslenme alışkanlıklarımızla ilgili.

    Ayrıca Bkz. "Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı"

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    Oxford ve Minnesota Üniversiteleri’nde görev yapan araştırmacılar, yürüttükleri çalışma sonucu üst sınır olan 2°C’lik artışın tek başına küresel yiyecek üretimi yüzünden gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Bilim insanlarına göre fosil yakıt kullanımını bugün tamam bıraksak bile söz konusu artış kaçınılmaz olacak.

    Araştırmacılar, çalışma kapsamındaki tahminleri; nüfus artışı, beslenme alışkanlıkları ve ileriki dönemde dünyayı beslemek için ihtiyaç duyulacak arazi miktarını göz önünde bulundurarak yaptı.

    Küresel yiyecek üretimi kaynaklı emisyonlar, Paris İklim Anlaşması hedeflerini ulaşılmaz kılıyor
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    Bilim insanlarının mevcut durumla ilgili hayata geçirilebilecek ve en az beş farklı yöntemden oluşan bir çözüm önerisi de bulunmakta. Araştırma grubunda yer alan bilim insanlarından David Tilman ise bu konuda yaptığı açıklamada, “Tarım ve hayvancılık kaynaklı iklim değişikliği ile mücadele etmek için yapabileceğimiz en az beş değişiklik bulunuyor. Bunları; verimli tarıma yönelmek, düşük gelirli ülkelerdeki çiftçilere ürün rekoltelerini artırmada yardımcı olmak, daha sağlıklı beslenmek, aşırı tüketimi ve yemek israfını engellemek şeklinde sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.

    Yürütülen çalışma, bahsi geçen çözüm önerileri için geniş çaplı bir koordinasyon ağının kurulması gerektiğini hatırlatıyor. Gıda sektörü devlerinden ilgili hükümetlere kadar oldukça geniş bir yelpazede iş birliği gerektiren bu yöntemin ise en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Söz konusu çalışma, atılacak adımlar sayesinde küresel sıcaklık değerlerinin düşürülmesine ilaveten insan sağlığının iyileştirilmesi, su kirliliğinin azaltılması ve hayvan türlerinin yok olmasının önene geçilmesi gibi faydaların sağlanabileceğini de vurguluyor.



    https://phys.org/news/2020-11-global-food-emissions-key-climate.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yalanınızı... Genetiğini bozup bozup bize dayadıkları gıdalar yetmezmiş gibi şimdi de yapay et gibi tam yapay şeyleri bize dayayacaklar. İnekleri size yedirmeyiz arkadaş. Biz yeriz.

    “İneğe sorsan ulan inekkkkk ne yapmaya geldin dünyaya? Sinemaya gitmezsin, maça gitmezsin, tavla oynamazsın, kebap yemezsin ineeekkk!!! İnek dönüp diyecek ulan Allahtan kork. Et benden, sucuk benden, pastırma benden, sırtındaki mont benden, ayağındaki bot benden, peynir benden, süt benden, yoğurt benden, salam benden, sosis bende... Ulan asıl sen ne yapmaya geldin dünayaya? Etin yenmez, süstün içilmez, derin dikilmez... Ne işe yararsın faydasız?!”
    Yalanınızı... Genetiğini bozup bozup bize dayadıkları gıdalar yetmezmiş gibi şimdi de yapay et gibi tam yapay şeyleri bize dayayacaklar. İnekleri size yedirmeyi...
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    TheJudgé 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Katı doğum kontrol yöntemleri devreye sokulup insan sayısı azaltılmadan küresel ısınmanın önüne geçmek imkansız bu imkansız ..
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün ( Mesaj Silindi ) agent1453
    Sera gazı dedikleri o ineğin gübresi bile toprağa 3 yıl yetiyor. Hazır gübreyi her sene dökmen lazım. İyice adamın asabını bozmaya başladılar. Ama millet koyun olmuş. Ne söylense sorgulamadan kabul ediyor. Yok oxford da, stanford da yapılan bilimsel bilmem neye göre. Arkadaş ben senin bilimsel paradigmanın kölesi miyim? Senin biliminin esiri miyim? Her şeyi sen mi biliyorsun? Ama yok illa tahakküm altına alacaklar, illa köle yapacaklar. Ne derlerse salla başı. Öyle yapma yok arkadaş.
    Sera gazı dedikleri o ineğin gübresi bile toprağa 3 yıl yetiyor. Hazır gübreyi her sene dökmen lazım. İyice adamın asabını bozmaya başladılar. Ama millet koyun ...
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    monacomen 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya nüfusu bu hızla büyürken ve herkesin refah seviyesi ile birlikte tüketimi de arttıkça bedenlerimiz obeziteye doğru ilerlerken kıtlığın gelmemesi mucize olur. Ne hayvanlar bu hızla büyüyebilir ne de tarım hu hızla üretebilir, bu aç insan sürüsünü besleyemeyecek bu dünya. Ya birbirimizi yiyeceğiz ya da birbirimizi öldürerek nüfusu azaltıp yaşama şansımızı arttıracağız.
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    bytradm (adem ademy) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ab hayvancılık destek hibe programı kapsamında dkap(doğu anadolu
    kalkınma p) ile doğunun ikşnci büyük ve modern süt üretim
    çiftliği kurulurken oranın hekimiydim. ingiliz uzman gelirdi
    o bu tarz üretimin çevreyi en çok kirleten üretimlerden bir old.
    söylediğinde çok şaşırmıştım.
    çevreye en faydalı olan hayvancılık yabaniye en yakın olan
    göçebe yörük, koçer tarzı üretim.
    somali bu tarz üretim yaparken tüm ortadğuya hayvan satıyordu.
    ab şehirleşme desteği verip göçebe hayatı bitirdi. canlı hayvan pazarı
    ab ye kalırken somaliye açlık kaldı.
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    kazuya58 (sinan polat) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    abd yi haritadan silin dünyanın emisyon diye bir sorunu kalmaz.
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    agent1453 5 gün ( Mesaj Silindi ) kazuya58
    Hocam rusya da az değil zamanında yaptıkları nükleer bomba denemelerini okuyunca şaçlarım diken diken oldu.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzman değilim ama bir ürünün genetiğini değiştirmek kötü bir şey değildir. Daha dayanıklı daha verimli ürünler elde ediyorlar bunun bir zararı yok. Örneğin daha kurak ve sıcağa dayanıklı daha çok hasat veren tohumlar geliştiriyorlar bu gayet iyi bir şey.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapay ete hazırlık için sahte haberler çıkmaya başlamış piyasaya.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Asıl sorun beslenme alışkanlıkları değil kontrolsüz üreme maalesef. Şu an Thanos çıkıp parmağını şıklatıp nüfusun yarısını yok etse her şey normale döner.

    Geçen sene Hindistan'lı bir arkadaşa sordum. Nüfusunuz yaklaşık 1,3 milyar, hükümetiniz doğum kontrol uygulamıyor mu? Bu kadar yoğun bir nüfusa besin, barınma, eğitim, ulaşım vs hizmetleri vermek imkansız.

    Verdiği cevap;

    Hükümet insanların cahil kalmalarını istiyor. Böylece kolay yönetebileceği cahil bir halk yaratıyorlar.

    Diğer gelişmemiş ülkelerde de durum aynı. Akıllı olanlar gelişmiş ülkelere kaçıp kurtulmaya çalışıyorlar.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Netflixte izleyin herşeyi daha net anlarsınız.
    Cowspiracy: The Sustainability Secret
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    TheJudgé 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Katı doğum kontrol yöntemleri devreye sokulup insan sayısı azaltılmadan küresel ısınmanın önüne geçmek imkansız bu imkansız ..
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    MertDrx (Mert L.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde tam yüzde olarak verilmiyor ama şöyle bir bilgi vereyim size.
    Dünyada emisyon oluşturan gazların %30'una yakını hayvansal yiyecek üretiminden kaynaklanıyor.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yalanınızı... Genetiğini bozup bozup bize dayadıkları gıdalar yetmezmiş gibi şimdi de yapay et gibi tam yapay şeyleri bize dayayacaklar. İnekleri size yedirmeyiz arkadaş. Biz yeriz.

    “İneğe sorsan ulan inekkkkk ne yapmaya geldin dünyaya? Sinemaya gitmezsin, maça gitmezsin, tavla oynamazsın, kebap yemezsin ineeekkk!!! İnek dönüp diyecek ulan Allahtan kork. Et benden, sucuk benden, pastırma benden, sırtındaki mont benden, ayağındaki bot benden, peynir benden, süt benden, yoğurt benden, salam benden, sosis bende... Ulan asıl sen ne yapmaya geldin dünayaya? Etin yenmez, süstün içilmez, derin dikilmez... Ne işe yararsın faydasız?!”
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    agent1453 5 gün ( Mesaj Silindi ) classf2re
    Şimdiye kadar yapılan nükleer denemeler, santraller,egzoz dumanı, fabrikalar vs vs. emisyona sebep olmadı, şuçu her şeyi ile faydalandıkları hayvanlara atıyorlar,yakın zamanda hayvan bakan biri ile konuştum devletten gelen baytar doğuracak hayvanlara iğne vurmuş,iğne vurmayın hayvanlarım ölür demiş iğne vurmuşlar ,sonuç doğacak hayvanlar ölmüş, diğer konu dediğiniz gibi genetiğiyle oynanan yiyecekler, aynı yiyeceği hibrit ve daha fazla olarak yiyorsun, vitamini mineral'i yok, şuç'ların gizlenmesi lazım.
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    1399 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    küresel ısınma, paris iklim anlaşması ve Bilim ve Teknoloji
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