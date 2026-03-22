Kurtuluş Projesi filminden etkileyici başlangıç: Övgü ve gişe başarısı bir arada

Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi), Amazon'un En İyi Açılış Yapan Filmi Oldu
Üstelik filmin başarısı aldığı övgülerle de sınırlı kalmadı. Project Hail Mary, gişedeki yolculuğuna etkileyici bir başlangıç yaptı. Gişedeki ilk hafta sonunda 141 milyon dolar hasılata ulaşan film, böylece 2026'nın en iyi açılış yapan filmi olurken, Amazon MGM stüdyosu için de yeni bir rekora imza attı. Belki de daha önemlisi, film son yıllarda çıkan özgün (mevcut bir seri ya da franchise ile bağlantılı olmayan) filmler arasında en çıkışı yapan yapımlardan biri oldu. Özellikle bu kısım, daha fazla özgün eserin önünü açma potansiyeli açısından oldukça önemli.
Project Hail Mary'ye yönelik övgülerin kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor olması, filmin sonraki haftalardaki performansı hakkında da umut veriyor. Net bir şey söylemek için erken olsa da mevcut gidişat, Project Hail Mary'nin bu yılın en başarılı filmlerinden biri olacağına işaret ediyor.
Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace (Ryan Gosling) yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.
Project Hail Mary filmini, daha önce The LEGO Movie, 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi yönetti. Filmin senaryosunu ise The Martian'ın da senaristi olan Drew Goddard kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda Ryan Gosling'e Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub gibi isimler eşlik ediyor.
