Bayram tatilinde dijital platformlarda izleyebileceğiniz 10 yeni film

Bu listemizde, bayram tatili sırasında Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max gibi dijital platformlarda izleyebileceğiniz, yakın dönemde çıkmış 10 filmi listeledik. Komediden korkuya neredeyse her türden film bulabileceğiniz listemizde, mümkün olduğunca herkese hitap edebilecek filmlere yer vermeye çalıştık. Diğer yandan Dune ya da Oppenheimer gibi Türkiye'de de çok geniş kitlelere ulaşmış filmleri ise listemizin dışında tuttuk.

Bayramda Dijital Platformlarda İzleyebileceğiniz 10 Yeni Film

İşte bayram tatili sırasında dijital platformlarda izleyebileceğiniz 10 yeni film:

1️⃣ Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimizyıl En İyi Özgün Senaryo Oscarı'nı kazanan, En İyi Film kategorisinde de Oscar adaylığı alan Bir Düşüşün Anatomisi, son yılların en iyi filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 2023

: 2023 Tür : Dram, Psikolojik Gerilim

: Dram, Psikolojik Gerilim IMDb Puanı : 7.6

: 7.6 İzlenebileceği Platform: TV+ ve TOD

Başarılı yazar Sandra Voyter, Fransız Alpleri'nde eşi Samuel ve görme engelli oğulları Daniel ile birlikte sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak Samuel'in evlerinin önünde ölü bulunmasıyla bu huzur bozulur. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirsizdir ve Sandra, olay sırasında evde bulunan tek kişi olarak baş şüpheli hâline gelir. Mahkeme süreci ilerledikçe, Sandra'nın evliliği, anneliği ve kariyeri mercek altına alınacak; kişisel yaşamı kamuoyunun önünde didik didik edilecektir. Anatomy of a Fall, katmanlı hikâyesiyle izleyiciyi de suçluluk ve hakikat gibi kavramlar üzerine düşünmeye itiyor.

2️⃣ On Üç Yaşam (Thirteen Lives)

Tam Boyutta Gör Amazon'un hak ettiği kıymeti görmeyen filmlerinden olan Thirteen Lives, 2018 yılında Tayland'da bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarmak için verilen mücadeleyi konu alıyor.

Yapım yılı : 2022.

: 2022. Tür : Gerilim, Dram

: Gerilim, Dram IMDb Puanı : 7.8

: 7.8 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

Akıl Oyunları ve Apollo 13 gibi filmlerden tanıdığımız Ron Howard'ın yönettiği filmde Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton gibi ünlü isimler rol alıyor. Thirteen Lives, dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu bu kurtarma operasyonu sırasında verilen kahramanca mücadeleyi, tüm gerçekliği ve gerginliğiyle yansıtmayı başarıyor.

3️⃣ The Menu

Tam Boyutta Gör Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı The Menu, izleyiciyi hem rahatsız eden hem de düşündüren sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Yapım yılı : 2022

: 2022 Tür : Gerilim, Kara Komedi

: Gerilim, Kara Komedi IMDb Puanı : 7.2

: 7.2 İzlenebileceği Platform: Disney+

Kara komedi ve gerilim türlerini başarıyla harmanlayan film, izole bir adada yer alan lüks bir restoranda geçiyor. Farklı sınıflardan gelen özenle seçilmiş konuklar, ünlü ve gizemli şef Julian Slowik’in hazırladığı özel bir menüyü tatmak üzere bir araya geliyor. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde bu yemeğin sıradan bir gastronomik deneyim olmadığı anlaşılıyor. Şef ve ekibi, konuklarına sadece özel bir menü değil, kötü sürprizlerle dolu bir oyun da hazırlamışlardır.

4️⃣ Prey

Tam Boyutta Gör Predator serisini yeniden canlandıran Prey, özellikle korku türünün meraklılarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 2022

: 2022 Tür : Korku, Aksiyon

: Korku, Aksiyon IMDb Puanı : 7.1

: 7.1 İzlenebileceği Platform: Disney+

Bir Predator'un geçmişte Dünya'ya gelmesi hâlinde neler yaşanabileceği üzerine akıl yürüten Prey, bu uzaylı avcıyı, bir Komançi kabilesindeki savaşçılarla karşı karşıya getiriyor. Genç bir Komançi savaşçıcı olan Naru, bu ölümcül düşmana karşı kabilesini koruyabilmek için zorlu bir mücadeleye atılıyor.

5️⃣ Gidecek Yer Yok (No Other Land)

Tam Boyutta Gör Bu yıl En İyi Belgesel Oscarı'nı kazanan Gidecek Yer Yok, Filistin'de yaşananları çarpıcı bir gerçeklikle gözler önüne seriyor.

Yapım yılı : 2024

: 2024 Tür : Belgesel

: Belgesel IMDb Puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: TV+

İsrailli ve Filistinli sinemacıların birlikte çektikleri Gidecek Yer Yok, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini giderek büyüterek Filistinlilere yaşayacak yer bırakmamasını konu alıyor. Doğup büyüdüğü Masafer Yatta'nın İsrail tarafından yok edilişini beş yıl boyunca filme alan Filistinli aktivist Basel Adra'nın kamera kayıtları, hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de devam eden etnik temizliği tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriyor.

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6️⃣ Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nden ödülle döndükten sonra hem Adana Altın Koza Film Festivali'nde hem de Ankara Film Festivali'nde En İyi Film ile ödüllendirilen Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri, kısa süre önce MUBI kataloğuna eklendi.

Yapım yılı : 2024

: 2024 Tür : Dram

: Dram IMDb Puanı : 6.4

: 6.4 İzlenebileceği Platform: MUBI

Murat Fıratoğlu'nun imzasını taşıyan film, Siverek'te, güneşin kavurduğu bir günde geçiyor. Domates kurutma işinde çalışan Eyüp, yevmiyesini alamayınca ustabaşı Hemme ile tartışır ve bu tartışma kavgaya dönüşür. Öfke ve çaresizlikle tarladan ayrılan Eyüp, geri dönüp intikam almaya karar verir. Ancak gündelik hayatın absürtlükleri ve sürekli yolunu kesen Siverek sakinleri varken bunu yapmak o kadar da kolay olmayacaktır. Bu trajikomik intikam yolculuğunu, Siverek'teki sıradan bir günün temposunu koruyarak anlatan Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri herkese hitap etmeyebilir. Ancak bu türe mesafeli olmayanlar için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım.

7️⃣ Nickel Boys

Tam Boyutta Gör Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan The Nickel Boys, Amerikan tarihinin karanlık bir dönemine ışık tutan çarpıcı bir uyarlama olarak dikkat çekiyor.

Yapım yılı : 2024

: 2024 Tür : Dram

: Dram IMDb Puanı : 6.9

: 6.9 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

Bu yıl En İyi Film dalında Oscar adaylığı alan Nickel Boys, 1960’larda Florida’da faaliyet gösteren Nickel Akademisi adlı ıslah okulunda geçiyor. Genç ve idealist Elwood Curtis, haksız yere bu kuruma gönderildiğinde Amerikan rüyasının gerçekte kimler için geçerli olduğunu anlamaya başlıyor. Okulun kapalı kapıları ardında yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddet, Elwood’un inançlarını derinden sarsarken, Amerika'daki sistematik ırkçılığı da açık ediyor.

8️⃣ Süper Mario Kardeşler Filmi (The Super Mario Bros. Movie)

Tam Boyutta Gör Bayramda küçük çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen ailelerin dijital platformlarda bulabileceği filmlerin başında Süper Mario Kardeşler Filmi geliyor.

Yapım yılı : 2023

: 2023 Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi IMDb Puanı : 7

: 7 İzlenebileceği Platform: Netflix

Adından da anlaşılacağı üzere popüler Mario oyunlarından uyarlanan Süper Mario Kardeşler Filmi, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap edebilecek keyifli bir macera sunuyor. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören Süper Mario Kardeşler Filmi, gişede 1.36 milyar dolar hasılata ulaşarak tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmlerinden birine dönüşmüştü.

9️⃣ Jüri Üyesi No: 2 (Juror #2)

Tam Boyutta Gör HBO Max'te bulabileceğiniz Juror #2, usta sinemacı Clint Eastwood'un imzasnı taşıyor. Klasik mahkeme dramalarına farklı bir açıdan yaklaşan Juror #2, etik olanı bulma konusunda izleyiciyi de ikilime düşürecek hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Yapım yılı : 2024

: 2024 Tür : Dram

: Dram IMDb Puanı : 7

: 7 İzlenebileceği Platform: HBO Max

Bir cinayet davasına jüri üyesi olarak çağrılan Justin, dava ilerledikçe kendisinin de bu olayla bağlantısı olduğunu fark eder. Ne var ki bu olaydaki rolünü mahkemeyle paylaşması, tüm hayatını alt üst etme potansiyeline sahiptir. Sessiz kalması ise masum bir adamı ömür boyu hapse mahkum edecektir. Bu zorlu ikilem, genç adamı giderek derinleşen bir kuyuya atacaktır.

🔟 Rebel Ridge

Tam Boyutta Gör Blue Ruin ve Green Room filmleriyle çıkış yapan Jeremy Saulnier'in yönettiği Rebel Ridge, son dönemde çıkan Netflix filmleri arasında en beğenilen yapımlardan biri oldu.

Yapım yılı : 2024

: 2024 Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim IMDb Puanı : 6.8

: 6.8 İzlenebileceği Platform: Netflix

Film, eski bir asker olan Terry karakteri etrafında şekilleniyor. Görevini tamamlayıp sivil hayata döndüğünde, sistemin adaletsizliğiyle yüzleşen Terry, hem kendisine hem de sevdiklerine yapılan haksızlıkların hesabını sormaya karar verir. Yozlaşmış polisleri ve hukuksuzlukla örülü sistemi karşısına alan Terry, adalet uğruna geri dönüşü olmayan bir yola girecektir.

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Bayramda dijital platformlarda izleyebileceğiniz 10 yeni film

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