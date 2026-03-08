Bilim kurgu filmi Kurtuluş Projesi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı: Yeni The Martian mı?

Tam Boyutta Gör Bu ay sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de bilim-kurgu türündeki Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) olacak. The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'ın ödüllü romanından uyarlanan film, 20 Mart'ta gösterime girecek. Vizyon yakın tarihi yaklaşan filmin ilk basın gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Bu gösterime katılan isimler, filme dair ilk yorumlarını paylaştı. İlk yorumlara bakılırsa Kurtuluş Projesi bu yılın The Martian'ı olabilir.

Ünlü oyuncu Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Kurtuluş Projesi, oldukça iyi yorumlar alıyor. Pek çok sinema yazarı tarafından "kaçırılmaması gereken bir uzay macerası" olarak tanımlanan film, hem tonu hem de hikâyesi gereği The Martian'a benzetiliyor ki The Martian'ın son yılların en başarılı bilim-kurgu filmlerinden biri olduğumuzu düşündüğümüzde bu ümitlendiren bir benzetme.

Hatırlarsanız The Martian'ın en dikkat çekici yanlarından biri Matt Damon'ın tüm filmi taşıyan performansıydı. Kurtuluş Projesi'nde de Ryan Gosling'in buna yakın bir performans sunduğu söyleniyor. Filmin bilim-kurgu, komedi, macera gibi farklı türleri aynı potada eriten tuhaf kompozisyonunun da beklenenden iyi çalıştığı belirtiliyor.

Kurtuluş Projesi'ni çok beğenenlerin bile dile getirdiği başlıca negatif eleştirisi ise filmin gereksiz uzun bulunan süresi. Filmin 2 saat 36 dakikalık süresi, pek çok kişi tarafından bu tarz bir film için fazla uzun bulunmuş.

Project Hail Mary, 20 Mart 2026'da Gösterime Girecek

Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

Sinemada bu hafta (6 Mart 2026) 2 gün önce eklendi

Project Hail Mary filmini, daha önce The LEGO Movie, 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi yönetti. Filmin senaryosunu ise The Martian'ın da senaristi olan Drew Goddard kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda Ryan Gosling'e Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub gibi isimler eşlik ediyor.

