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    Anlık Bildirim

    Daredevil'dan sonra Punisher'ın da devam dizisi çekilebilir

    Netflix'ten devraldığı Daredevil için bir devam dizisi çeken Marvel'ın şimdi aynısını Punisher dizisi için de yapabileceği konuşuluyor. Disney+ için Punisher'ın 3. sezonu çekilebilir.
    Punisher'ın devam dizisi çekilebilir Tam Boyutta Gör
    Zamanında Netflix'te dizileri çekilen Daredevil, Punisher, Jessica Jones gibi karakterlerin haklarını geri alan Disney, birkaç yıl nadasa bıraktığı bu karakterleri yavaş yavaş geri döndürüyor. Netflix'teki Daredevil dizisinin devamı olarak hazırlanan Daredevil: Born Again, bu yıl Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Görünen o ki Disney+'ta devam ettirilecek tek dizi Daredevil olmayacak. Gelen son haberler, Punisher için de benzer planların yapıldığını gösteriyor.

    Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, Marvel'ın Daredevil'dan sonra Punisher'ın da devam dizisini çekeceğini söylüyor. Bu hafta Daniel Richtman tarafından gündeme taşınan bu iddia, daha sonra @BeyondReporter hesabı tarafından da desteklendi. İki farklı kaynaktan bu yönde haber gelmesi, bu söylentinin gerçek olma ihtimalini kuvvetlendirdi.

    Punisher, Daredevil: Born Again ile Geri Dönecek

    Punisher karakterinin Marvel'ın gelecek planları arasında yer aldığını biliyoruz. Çünkü Jon Bernthal'ın hayat verdiği Frank Castle (Punisher) karakteri Daredevil: Born Again'de de yer alıyor. Bu durum artık resmi olarak açıklanmış durumda. Bu yüzden Daredevil: Born Again'den sonra bu karakterin solo dizisinin devam ettirilmesi çok büyük sürpriz olmaz.

    Daredevil: Born Again'in sergileyeceği performans, Netflix'ten geri alınan bu karakterlerin akıbetini belirleyecek gibi görünüyor. Eğer bu dizi başarılı olursa, sadece Daredevil'ın değil, Punisher ve Jessica Jones gibi bağlantılı karakterlerin de önü açılacaktır.

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