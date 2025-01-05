Daredevil'dan sonra Punisher'ın da devam dizisi çekilebilir

Hollywood içinden bilgi sızdıran önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman, Marvel'ın Daredevil'dan sonra Punisher'ın da devam dizisini çekeceğini söylüyor. Bu hafta Daniel Richtman tarafından gündeme taşınan bu iddia, daha sonra @BeyondReporter hesabı tarafından da desteklendi. İki farklı kaynaktan bu yönde haber gelmesi, bu söylentinin gerçek olma ihtimalini kuvvetlendirdi.
Punisher, Daredevil: Born Again ile Geri Dönecek
Punisher karakterinin Marvel'ın gelecek planları arasında yer aldığını biliyoruz. Çünkü Jon Bernthal'ın hayat verdiği Frank Castle (Punisher) karakteri Daredevil: Born Again'de de yer alıyor. Bu durum artık resmi olarak açıklanmış durumda. Bu yüzden Daredevil: Born Again'den sonra bu karakterin solo dizisinin devam ettirilmesi çok büyük sürpriz olmaz.
Daredevil: Born Again'in sergileyeceği performans, Netflix'ten geri alınan bu karakterlerin akıbetini belirleyecek gibi görünüyor. Eğer bu dizi başarılı olursa, sadece Daredevil'ın değil, Punisher ve Jessica Jones gibi bağlantılı karakterlerin de önü açılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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