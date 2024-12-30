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    Kuzey Amerika'da ilk otonom elektrikli kepçe hizmete girdi

    Kanada'daki New Afton madeninde, Kuzey Amerika'daki ilk otonom elektrikli kepçeler hizmete girdi. Kepçenin özellikleri neler? Ne gibi avantajlar sunuyor?       
    Kuzey Amerika'da ilk otonom elektrikli kepçe hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Kanada'daki New Afton madeninde, Kuzey Amerika'daki ilk otonom elektrikli kepçeler hizmete girdi. İsveçli Sandvik şirketine ait 18 tonluk iki adet otonom kepçe, Kasım ortasından beri madenin “Lift 1” adı verilen bölgesindeki test alanında çalışmaya başladı.

    Başarılı geçen test süreci sonrası maden operatörleri amakineleri C Bölgesine taşımaya ve yıl başından itibaren düzenli hizmete sokmaya hazırlanıyor.

    Otonom kepçenin özellikleri neler?

    Kuzey Amerika'da ilk otonom elektrikli kepçe hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Toro LH518iB isimli yükleyici, 482 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryaya ve 6000 Nm tork ile 540 kW sürekli güç çıkışı sunan üç adet motora sahip. Şirket, kepçenin bataryasının patentli AutoSwap teknolojisiyle vinç gibi büyük araçlara ihtiyaç duyulmadan değiştirilebildiğini söylüyor.

    Sandvik, otonom kepçelerin yer altı blok madencilik operasyonlarını hızlandıracağını, ısı, gürültü ve sera gazı emisyonlarını azaltacağını belirtiyor. 

    Madenlerin uzak konumları ve işin tekrarlayan doğası otomasyonu mantıklı bir çözüm haline getiriyor. Ek olarak, işgücü kıtlığı, daha sıkı güvenlik düzenlemeleri ve işyerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan kaynaklanan maliyetler, madencilik sektöründe otomasyona olan talebi arttırıyor. Bu nedenle, gelecekte bu tür araçlar madenlerde daha fazla yaygınlaşacak.

    Kaynakça https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/equipment/loaders/lh518ib-battery-electric-loader/#product-specifications-block https://www.linkedin.com/posts/sandvik-mining_mining-batteryelectricvehicles-automation-activity-7271809014747860993-bO6c?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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