Kuzey Amerika'da ilk otonom elektrikli kepçe hizmete girdi

Başarılı geçen test süreci sonrası maden operatörleri amakineleri C Bölgesine taşımaya ve yıl başından itibaren düzenli hizmete sokmaya hazırlanıyor.
Otonom kepçenin özellikleri neler?
Sandvik, otonom kepçelerin yer altı blok madencilik operasyonlarını hızlandıracağını, ısı, gürültü ve sera gazı emisyonlarını azaltacağını belirtiyor.
Madenlerin uzak konumları ve işin tekrarlayan doğası otomasyonu mantıklı bir çözüm haline getiriyor. Ek olarak, işgücü kıtlığı, daha sıkı güvenlik düzenlemeleri ve işyerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan kaynaklanan maliyetler, madencilik sektöründe otomasyona olan talebi arttırıyor. Bu nedenle, gelecekte bu tür araçlar madenlerde daha fazla yaygınlaşacak.Kaynakça https://www.rocktechnology.sandvik/en/products/equipment/loaders/lh518ib-battery-electric-loader/#product-specifications-block https://www.linkedin.com/posts/sandvik-mining_mining-batteryelectricvehicles-automation-activity-7271809014747860993-bO6c?utm_source=share&utm_medium=member_desktop Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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