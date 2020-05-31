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    Kuzey Kutbu'nda 'gece parlayan bulutlar' görüldü

    Bilim insanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir hafta boyunca Kuzey Kutbu'nun üstünde atmosferin mezosfer katmanında oluşan gece parlayan bulutların hareketlerini gözlemlediler.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    İlk olarak 1885'te Endonezya'da bir yanardağın patlamasından sonra tespit edilen gece parlayan bulutlar her yıl düzenli olarak kutuplar üzerinde atmosferin mezosfer tabakasında görülüyor.

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    Bu yıl Ağustos ayında görülmesi beklenen gece parlayan bulutlar tahminlerden önce ortaya çıktı. Bu, bulutların 2. en erken görüntülenmesi. Görüntüler NASA'nın AIM isimli uydusundan elde edildi. Uydu 17-25 Mayıs tarihleri arasında bulutların hareketlerini topladı.

    Mezosferde oluşan 'gece parlayan bulutlar'

    Dünya'nın her iki kutbunda normal bulutlara göre çok daha yüksekte yeryüzünden yaklaşık olarak 80 km yukarıda oluşan gece parlayan bulutlar her yıl gözlemleniyor. Kuzey Kutbu'nda daha sık ve daha parlak oluyorlar.

    Gece parlayan bulutlar, genellikle -134°C ile -148°C arasında oluşuyor. Su buharı bu aşırı soğuk ortamda donarak küçük kristaller halinde serbest dolaşım yaparken etraftaki toz gibi küçük parçacıklara yapışırlar. Bu şekilde oluşan parçacıklar birleşerek bulut haline gelirler.

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    Güneş'ten gelen ışığın bu kristallerden yansımasıyla gökyüzünde parlayan bulutlar görülür. Gece parlayan bulutlar özellikle güneş batarken ve hemen ardından güzel görüntüler ortaya koyuyorlar.



    https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-aim-spots-first-arctic-noctilucent-clouds-of-the-season-polar-mesospheric Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 1 sa.
    80km. neredeyse uzayin siniri.
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