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    İlk yıldızlararası misafirimiz Oumuamua, bir hidrojen buzdağı olabilir

    Yale Üniversitesi astrofizikçilerinin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, Güneş Sistemimizde tespit edilen ilk yıldızlararası nesne olan Oumuamua'nın bir hidrojen buzdağı olabileceğini öne sürüyorlar.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    İlk yıldızlararası misafirimiz Oumuamua, bir hidrojen buzdağı olabilir
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    İlk defa 2017 yılında keşfedilen ve Güneş Sistemimizin ilk yıldızlararası ziyaretçisi olan Oumuamua ilk günden beri gizemini korumaya devam ediyor. Astrofizikçiler bu nesnenin yapısını henüz çözebilmiş değiller ancak birçok araştırma grubunun farklı teorileri mevcut. Bu konu hakkında yapılan yeni bir araştırmada Yale Üniversitesi astrofizikçileri liderliğindeki araştırmacı grubu Oumuamua'nın yaklaşık 900 metrelik bir hidrojen buzdağı olabileceğini iddia etti.

    Yale Üniversitesi Astronomi Profesörü Gregory Laughlin: “Oumuamua'nın garip özelliklerin tümünü açıklayan bir teori geliştirdik. Oumuamua'nın muhtemelen hidrojen buzundan oluştuğunu düşünüyoruz. Bu yeni nesne türü, onunla alakalı çoğu şeyi açıklamamıza olanak tanıyor.” dedi.

    Çözülemeyen gizem

    Oumuamua'nın yapısı şimdiye kadar bilinen hiçbir nesne ile benzerlik göstermiyor ve araştırmacılar, bu yeni nesnenin tam olarak ne tür bir yapısı olduğunu kesinleştiremiyorlar. Bilim insanları birçok teori geliştirmiş olsalar da kesin doğruyu henüz bulabilmiş değiller.

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    Bilim insanlarının yaptığı son çalışmayla beraber Oumuamua'nın katı hidrojenden oluşan bir buzdağı olabileceğini ve bunun tüm gizemi açıklayabileceğini söylüyorlar. 

    Hidrojen evrende en çok bulunan elementlerden birisidir ve çoğunlukla gaz halinde bulunur. Hidrojenin bir buzdağı gibi katı duruma geçebilmesi için yaklaşık -260°C gibi neredeyse mutlak sıfır noktasına çok yakın bir sıcaklığa kadar düşürülmesi gerekir. Evrende bilinen en soğuk yer ise -272°C ile Boomerang Nebula.

    Araştırmacılar, Oumuamua'nın Boomerang Nebula'dan gelmiş olabileceğini ve hidrojen katılaşırken tozlarla beraber bütünleşik bir yapı oluşturduğunu düşünüyorlar. Kozmik radyasyona maruz kaldığı için mevcut şeklinin oluştuğunu ve Güneş'e yakınlaştığı sırada yüzeyinden buharlaşan hidrojenin Oumuamua'nın hareketine hız kattığını söylüyorlar.

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    Bilim insanları dış Güneş Sistemine doğru ilerleyen Oumuamua için bir uzay misyonu başlatmanın gereksiz olduğunu ve yakın gelecek zamanda Oumuamua'ya benzer yapıda gök cisimlerinin Güneş Sistemimize tekrar girebileceğini belirtiyorlar.



    Kaynakça https://news.yale.edu/2020/05/29/ahoy-oumuamua-may-be-hydrogen-iceberg https://www.space.com/oumuamua-interstellar-visitor-hydrogen-ice.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Johnny Silverhand 3 sa.
    Bir bu bir de Pentagon’un UFO’yu doğrulaması var. Dibimizden geçen şeylere daha “hoşgeldin” diyebilecek teknolojimiz bile yok. Anca varsayımlarla hareket edelim. İnsanoğlu yatırımını bilime yapmalı, savaşa değil.
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu Johnny Silverhand
    insan oğlunun savaşa harcadığı parayı eğitim bilim ve teknoloji ye harcansa şuan Afrika gibi ülkelerde çocuklar açlıktan ölürken diğer ülkelerde insanlar çok fazla et yediği için gut hastası olmaz yada sırf zenginler golf oynaya bilsin diye golf sahasına harcanan parayı Afrikadaki çorak topraklar yeşillendirmek için kullanılır
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