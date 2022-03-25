Sıcak hava dalgaları Kuzey Kutbu ve Antarktika'da sıcaklıkları yükseltti

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Kutup bölgeleri dünya üzerindeki en soğuk bölgeler olsalar da geçtiğimiz günlerde her iki kutup bölgesi de sıcak hava dalgalarına maruz kaldılar. Sıcak hava dalgaları sebebiyle hem Antarktika hem de Kuzey Kutbu'nda şimdiye kadarki ortalama sıcaklıkların çok daha üzerinde sıcaklıklar tespit edildi.

Kutuplar ısınıyor

Kuzey Kutbu kıştan çıkarken Antarktika kışa giriyor. Her iki kutup bölgesinin de aynı anda sıcak hava dalgalarına yakalanmış olmaları uzmanları şaşırtıyor. Antarktika Platosu'ndaki İtalyan-Fransız Concordia araştırma istasyonunda genel ortalamanın yaklaşık 22°C üzerinde ısınmalarla birlikte şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık olan -12.2°C ölçüldü. Kıtanın başka bölümlerinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları maksimum 5,6 °C'ye kadar ulaştı.

Kuzey Kutbu'nun bazı bölgelerinde ise 10°C'ye varan daha yüksek sıcaklıklar tespit edildi.

Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nün eş direktörü Profesör Martin Siegert: "Antarktika'da ve Kuzey Kutbu'nda, deniz buzu ve permafrost üzerindeki etkiler ve ortaya çıkan iklim geri bildirimleri de kayda değer. Bunlar olağandışı olaylardır ancak düzenli olaylar haline gelirlerse her iki bölgeyi de önemli ölçüde etkilerler." ifadelerinde bulundu.

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Kutup bölgeleri, dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha hızlı ısınıyor. Buzulların erimesi daha fazla okyanusu ortaya çıkarırken okyanusların daha karanlık olması daha fazla ısı emmesi ve daha fazla buzulun erimesi anlamına geliyor. Bu da dolaylı olarak bir döngüye yol açıyor.

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