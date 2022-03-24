Yeni bir deney doğrulanırsa maddenin beşinci hali 'bilgi' olacak

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Fiziği baştan tanımlayabilecek yeni bir deney tasarlandı. Deneyin doğruluğu kanıtlanırsa evrendeki maddenin beşinci hali doğrulanacak. Bu, şimdiye kadar bildiğimiz katı, sıvı, gaz ve plazma hallerinin yanına bir yenisinin daha eklenebileceğini gösteriyor.

Maddenin 5. hali mi geliyor?

Portsmouth Üniversitesi'nde fizikçi Dr. Melvin Vopson, bir önceki çalışmasında tüm temel parçacıkların insanlarda DNA'yı andıran bir şekilde bilgi depoladığını ve bilginin fiziksel bir kütleye sahip olduğunu öne sürüyordu. Vopson'ın bir başka iddiası ise bilginin evrenin neredeyse üçte birini oluşturan anlaşılması zor karanlık madde olabileceğini içeriyor.

Maddenin 5. halini bulmak adına deney, parçacık-antiparçacık çarpışmasını kullanarak temel bir parçacıktaki bilgiyi algılamak ve ölçmek için tasarlandı. Vopson deneyin mantığını açıklarken: "Bir elektrondaki bilgi, kütlesinden 22 milyon kat daha küçüktür ancak bilgi içeriğini onu silerek ölçebiliriz. Bir madde parçacığını bir antimadde parçacığıyla çarpıştırdığınızda, birbirlerini yok ettiklerini biliyoruz. Ve parçacıktan gelen bilgi, parçacık yok edildiğinde bir yere gitmesi gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

Yok etme işlemi, parçacıkların kalan tüm kütlesini enerjiye ve tipik olarak gama fotonlarına dönüştürülürken parçacıktan gelen bilgiler ise düşük enerjili kızılötesi fotonlara dönüştürülecek.

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Vopson, çalışmalarının bilginin evrendeki her şeyin temel bir bileşeni olduğunu gösterebileceğine ve yeni bir fizik araştırması alanının ortaya çıkabileceğine inanıyor. Vopson'un deneyi doğrulanırsa mevcut fizik anlayışı büyük çoğunluğuyla değişebilir.

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Yeni deney, maddenin beşinci hali olarak bilgiyi doğrulayabilir