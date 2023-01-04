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    L'Oreal, makyaj yapan akıllı cihazını duyurdu: Usta kuaförden farkı yok!

    CES 2023 etkinliği her zaman yenilikçi teknolojilerin sahne aldığı bir yer olmuştur. Bu yıl da değişen bir şey yok ve L'Oreal, artırılmış gerçeklikle desteklediği makyaj cihazıyla karşımızda.
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    L'Oreal, makyaj yapan cihazını duyurdu: Usta kuaförden farkı yok! Tam Boyutta Gör
    L'Oreal gibi bir güzellik şirketinin teknolojik aletler duyurmasını genellikle beklenmez ancak CES 2023 zaten bunun için var. Esasında L'Oreal son birkaç yıldır güzellik teknolojisi alanında bazı giyilebilir ürünler duyurmuştu ancak şimdi ise iki tane makyaj cihazı tanıtmış durumda. Bir tanesi harika kaş makyajı yapmanızı sağlayan Brow Magic ve hareket zorluğu yaşayanlar için ruj sürebilen HAPTA.

    L'Oreal'dan akıllı makyaj cihazları

    Kaş makyajı yapabilen L'Oreal Brow Magic, adeta yazıcı gibi çalışıyor. Ancak bir çıktı vermek yerine seçtiğiniz kaş makyajınızı yüzünüze uyguluyor. L'Oreal bu cihazı geçici dövme yazıcısı yapan Prinker ile birlikte geliştirdi ve Brow Magic, geçici dövme yapan cihazlar ile benzer şekilde çalışıyor. Ancak eğer makyajı sevmezseniz standart makyaj çıkaran malzemeler ile işlemi anında silmeniz mümkün.

    L'Oreal, makyaj yapan cihazını duyurdu: Usta kuaförden farkı yok! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan L'Oreal Brow Magic inç başına 1200 noktaya baskı (dpi) yapabilen 2400 adet küçük uca sahip. Yapacağınız kaş makyajını seçmek için telefonunuzdaki Brow Magic uygulaması ile yüzünüzü taramanız gerekiyor. Uygulama üzerinden yüzüne hangi makyajı uygulamak istediğinizi artırılmış gerçeklik efektleriyle gözlemleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kaş makyajını seçtiğinizde ise uygulamak için cihazı kaşınızın üzerinden geçirmek yeterli.
    L'Oreal, makyaj yapan cihazını duyurdu: Usta kuaförden farkı yok! Tam Boyutta Gör
    L'Oreal Brow Magic temelinde AR ve yüksek teknoloji baskısının bir karşımı olarak ifade edilebilir. Üstelik yapılan kaş makyajları da oldukça etkileyici görünüyor. Bu cihaz belki de kuaförünüzden sizi ayırabilir. Öte yandan L'Oreal, sınırlı el ve kol hareket kabiliyetine sahip kişililer için bir de ruj yapan HAPTA cihazını duyurdu. Bu cihaz titreme hastalığı olan kişiler için geliştirilmiş durumda. Alphabet'e ait Verily Life Sciences ile geliştirilen HAPTA, gelişmiş bir stabilizasyona sahip.

    L'Oreal henüz her iki cihaz için de bir fiyat ve net çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak firma Brow Magic'in 2023'te piyasaya sürülmesini hedefliyor. Ek olarak L'Oreal, bu yıl da Lancome markası altında HAPTA'nın pilot uygulamalarına başlamayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/3/23537478/loreal-brow-magic-hapta-beauty-tech-ces-2023 https://www.digitaltrends.com/mobile/loreal-brow-magic-eyebrow-printer-ces-2023-news/
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