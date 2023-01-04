L'Oreal, makyaj yapan akıllı cihazını duyurdu: Usta kuaförden farkı yok!

L'Oreal'dan akıllı makyaj cihazları
Kaş makyajı yapabilen L'Oreal Brow Magic, adeta yazıcı gibi çalışıyor. Ancak bir çıktı vermek yerine seçtiğiniz kaş makyajınızı yüzünüze uyguluyor. L'Oreal bu cihazı geçici dövme yazıcısı yapan Prinker ile birlikte geliştirdi ve Brow Magic, geçici dövme yapan cihazlar ile benzer şekilde çalışıyor. Ancak eğer makyajı sevmezseniz standart makyaj çıkaran malzemeler ile işlemi anında silmeniz mümkün.
L'Oreal henüz her iki cihaz için de bir fiyat ve net çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak firma Brow Magic'in 2023'te piyasaya sürülmesini hedefliyor. Ek olarak L'Oreal, bu yıl da Lancome markası altında HAPTA'nın pilot uygulamalarına başlamayı planlıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/3/23537478/loreal-brow-magic-hapta-beauty-tech-ces-2023 https://www.digitaltrends.com/mobile/loreal-brow-magic-eyebrow-printer-ces-2023-news/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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