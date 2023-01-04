Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Chrysler yeni Synthesis ile fütüristtik kabin tasarımını sergiledi

    Chrysler Synthesis konsepti ile daha fütüristtik bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Çoklu görev, tam otonom sürüş ve yenilikçi teknolojilerle gelecekteki Chrysler araçları tasarım harikasına dönecek.
    Oy Ver
    Chrysler yeni fütüristtik kabin tasarımını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar Chrysler halihazırda bir elektrikli otomobil tanıtmamış olsa da geleceğin anahtarının ve otomobillerinin bunun etrafında döneceğinin farkında. Bu bağlamda CES 2023'te tanıtılan Chrysler Synthesis, otomobil üreticisinin gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

    Firmanın gelecek vizyonunu ortaya koyan Synthesis, kokpit tasarımını diğer firmalardan da gördüğümüz şekilde fütüristtik bir dizayna oturtuyor. Dev ekranlar ve direksiyonsuz iç mekan tasarımı beraberinde seviye 3 otonom sürüş ile birlikte geliyor. Dolayısıyla gelecekteki araçlar için “eller serbest” modunun yaklaştığını söyleyebiliriz.

    Dev ekranlar yapay zeka ile canlandırılacak

    Chrysler yeni fütüristtik kabin tasarımını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan iki koltuklu iç kabin tasarımındaki en büyük değişiklik elbette boydan boya ekranlar. Chrysler Synthesis’in iki parçadan oluşan 37,2 içlik bilgi-eğlence paneli navigasyon, otonom sürüş, medya, oyun ve benzeri işlemleri sürücünün kullanımına sunacak. Bu ekranların arkasında ise üç yazılım platformu bulunuyor: STLA Smart Cockpit, STLA Brain ve STLA AutoDrive. Bu yazılımlar ekran yönetimi, güncelleme desteği, senkronizasyon, öneri yapabilen sanal asistan gibi özelliklerin çalışmasını sağlıyor.

    Chrysler yeni fütüristtik kabin tasarımını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka Chrysler’ın geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi duruyor çünkü bu yazılımların arkasında bütünüyle bu temel olgu bulunuyor. Chrysler ayrıca çevre dostu bir iç mekan tasarımına da geçiş yaparak tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve kılıfları aracında kullanmış.

    Elbette Chrysler Synthesis esasında bir vizyon duyurusu olarak algılanabilir. Tüm bunları bir yerde toplayan herhangi bir Chrysler aracını en azından yakın gelecekte görmeyeceğiz. Fakat buradaki önemli bileşenler, yazılımlar kısa vadede kullanılmaya başlanacak. Chrysler, ilk elektrikli aracını 2025 yılında hazırlayacağını ve 2028’de tam bir portföy sunacağını duyurmuştu. Muhtemelen bu araçlarda Chrysler Synthesis’tan bazı izler göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız