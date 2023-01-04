Chrysler yeni Synthesis ile fütüristtik kabin tasarımını sergiledi

Tam Boyutta Gör Her ne kadar Chrysler halihazırda bir elektrikli otomobil tanıtmamış olsa da geleceğin anahtarının ve otomobillerinin bunun etrafında döneceğinin farkında. Bu bağlamda CES 2023'te tanıtılan Chrysler Synthesis, otomobil üreticisinin gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

Firmanın gelecek vizyonunu ortaya koyan Synthesis, kokpit tasarımını diğer firmalardan da gördüğümüz şekilde fütüristtik bir dizayna oturtuyor. Dev ekranlar ve direksiyonsuz iç mekan tasarımı beraberinde seviye 3 otonom sürüş ile birlikte geliyor. Dolayısıyla gelecekteki araçlar için “eller serbest” modunun yaklaştığını söyleyebiliriz.

Dev ekranlar yapay zeka ile canlandırılacak

Tam Boyutta Gör Öte yandan iki koltuklu iç kabin tasarımındaki en büyük değişiklik elbette boydan boya ekranlar. Chrysler Synthesis’in iki parçadan oluşan 37,2 içlik bilgi-eğlence paneli navigasyon, otonom sürüş, medya, oyun ve benzeri işlemleri sürücünün kullanımına sunacak. Bu ekranların arkasında ise üç yazılım platformu bulunuyor: STLA Smart Cockpit, STLA Brain ve STLA AutoDrive. Bu yazılımlar ekran yönetimi, güncelleme desteği, senkronizasyon, öneri yapabilen sanal asistan gibi özelliklerin çalışmasını sağlıyor.

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka Chrysler’ın geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi duruyor çünkü bu yazılımların arkasında bütünüyle bu temel olgu bulunuyor. Chrysler ayrıca çevre dostu bir iç mekan tasarımına da geçiş yaparak tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve kılıfları aracında kullanmış.

Elbette Chrysler Synthesis esasında bir vizyon duyurusu olarak algılanabilir. Tüm bunları bir yerde toplayan herhangi bir Chrysler aracını en azından yakın gelecekte görmeyeceğiz. Fakat buradaki önemli bileşenler, yazılımlar kısa vadede kullanılmaya başlanacak. Chrysler, ilk elektrikli aracını 2025 yılında hazırlayacağını ve 2028’de tam bir portföy sunacağını duyurmuştu. Muhtemelen bu araçlarda Chrysler Synthesis’tan bazı izler göreceğiz.

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Chrysler yeni fütüristtik kabin tasarımını sergiledi