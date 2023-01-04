Chrysler yeni Synthesis ile fütüristtik kabin tasarımını sergiledi

Firmanın gelecek vizyonunu ortaya koyan Synthesis, kokpit tasarımını diğer firmalardan da gördüğümüz şekilde fütüristtik bir dizayna oturtuyor. Dev ekranlar ve direksiyonsuz iç mekan tasarımı beraberinde seviye 3 otonom sürüş ile birlikte geliyor. Dolayısıyla gelecekteki araçlar için “eller serbest” modunun yaklaştığını söyleyebiliriz.
Dev ekranlar yapay zeka ile canlandırılacak
Elbette Chrysler Synthesis esasında bir vizyon duyurusu olarak algılanabilir. Tüm bunları bir yerde toplayan herhangi bir Chrysler aracını en azından yakın gelecekte görmeyeceğiz. Fakat buradaki önemli bileşenler, yazılımlar kısa vadede kullanılmaya başlanacak. Chrysler, ilk elektrikli aracını 2025 yılında hazırlayacağını ve 2028’de tam bir portföy sunacağını duyurmuştu. Muhtemelen bu araçlarda Chrysler Synthesis’tan bazı izler göreceğiz.