Samsung’un yeni XR başlığı Geekbench'te göründü: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yeni nesil XR başlığı, Apple Vision Pro'ya rakip olmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi "Project Moohan" adıyla geliştirilen bu cihaz, Android XR platformunu ve AI tabanlı gelişmiş etkileşim özellikleri ile bekleniyor. Son olarak XR başlığı, Geekbench platformunda görünmeye başladı. Snapdragon XR2 Gen 2 ve daha fazlasıyla geliyor.

Samsung Galaxy XR, Geekbench'te göründü

Benchmark sonuçlarına göre Project Moohan, Qualcomm'un XR için optimize ettiği Snapdragon XR2 Gen 2 yonga setiyle çalışıyor. İşlemci tarafında altı adet Cortex-A78C çekirdeği yer alıyor; ikisi 2.36 GHz, dördü ise 2.05 GHz frekansında. Grafik tarafında ise Adreno 740 GPU'ya yer verilmiş. Bu sayede düşük gecikmeli tam renkli geçiş (12ms), Wi-Fi 7 bağlantısı ve foveated rendering gibi XR odaklı teknolojileri de destekliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca XR2 Gen 2, "Space Warp" özelliği sayesinde GPU'ya ihtiyaç duymadan kareler tahmin edilerek gecikme hissi azaltılıyor, bu da özellikle hareket kaynaklı rahatsızlıkların önüne geçmeyi amaçlıyor. Son olarak Samsung'un bu başlıkta 16 GB RAM kapasitesi kullanacağı doğrulandı. İşletim sistemi tarafında ise Android 14’ün XR için uyarlanmış özel bir sürümü bulunuyor.

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Project Moohan'a ek olarak Samsung'un SM-I130 kod adlı başka bir cihaz üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. Bu modelin, daha ince ve gözlük formunda olması beklenen Project Haean ya da Jinju’dan biri olabileceği öne sürülüyor. İlginç olan ise bu cihazda da aynı XR2 Gen 2 çipsetinin ve 16 GB RAM’in kullanılıyor olması.

Samsung ve Google tarafından henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmasa da, Galaxy katlanabilir cihazlarının tanıtılacağı Unpacked etkinliğinde Project Moohan'a dair daha fazla detayın paylaşılması muhtemel.

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