Samsung’un yeni XR başlığı Geekbench'te göründü: İşte beklenenler

Samsung Galaxy XR, Geekbench'te göründü
Benchmark sonuçlarına göre Project Moohan, Qualcomm'un XR için optimize ettiği Snapdragon XR2 Gen 2 yonga setiyle çalışıyor. İşlemci tarafında altı adet Cortex-A78C çekirdeği yer alıyor; ikisi 2.36 GHz, dördü ise 2.05 GHz frekansında. Grafik tarafında ise Adreno 740 GPU'ya yer verilmiş. Bu sayede düşük gecikmeli tam renkli geçiş (12ms), Wi-Fi 7 bağlantısı ve foveated rendering gibi XR odaklı teknolojileri de destekliyor olacak.
Project Moohan'a ek olarak Samsung'un SM-I130 kod adlı başka bir cihaz üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. Bu modelin, daha ince ve gözlük formunda olması beklenen Project Haean ya da Jinju’dan biri olabileceği öne sürülüyor. İlginç olan ise bu cihazda da aynı XR2 Gen 2 çipsetinin ve 16 GB RAM’in kullanılıyor olması.
Samsung ve Google tarafından henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmasa da, Galaxy katlanabilir cihazlarının tanıtılacağı Unpacked etkinliğinde Project Moohan'a dair daha fazla detayın paylaşılması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: