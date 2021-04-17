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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lansman öncesi Moto G60 ve Moto G40 Fusion'ın temel özellikleri belli oldu

    Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola, orta seviye iki telefonunu satışa sunmaya hazırlanırken, Instagram hesabından telefonlara dair temel özelliklerin yer aldığı afişleri paylaştı.
    17 Nisan 2021, 16:30 (10 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Lansman öncesi Moto G60 ve Moto G40 Fusion'ın temel özellikleri belli oldu
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    Motorola, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Moto G60 ve Moto G40 Fusion akıllı telefonlarının 20 Nisan'da piyasaya sürüleceğini duyurmuştu ve şimdi ise bu iki cihazın temel özelliklerini sosyal medyada yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Motorola'nın yaklaşmakta olan Moto G60'ı, 6000 mAh batarya, 120Hz ekran ve 108 MP kamera ile gelecek

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    Her iki cihazda da 5G olmayacak

    Motorola'nın yaklaşmakta olan iki akıllı telefonu, birçok benzer özelliğe sahip olacak. Moto G40 Fusion ve Moto G60, HDR10 desteği ve 120Hz yenileme hızıyla 6.8 inç ekrana sahip olacak. Ekranın, LCD mi yoksa AMOLED panel mi olduğunu belirtmedi ancak daha önce ortaya çıkan söylentiler LCD panel olacağı yönünde.

    Lansman öncesi Moto G60 ve Moto G40 Fusion'ın temel özellikleri belli oldu
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    Geçtiğimiz yıl POCO X3 NFC ile kullanımına başlanılan Qualcomm'un sekiz çekirdekli, 4G özellikli  Snapdragon 732G yonga seti, Motorola'nın her iki cihazına da güç verecek.

    Açıklanan özelliklerine göre Moto G40 Fusion ve Moto G60'ı birbirinden sadece kamera özellikleri ayırıyor. Moto G60'ın 108 MP bir birincil lense sahip olduğu belirtilirken, Moto G40 Fusion'ın arkasında 64 MP birincil lens yer alacak.



    https://www.gsmarena.com/motorola_teases_moto_g60_and_moto_g40_fusion_key_features-news-48686.php
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Z zdniz (dniz yıldırım) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'ye gelmiyecek cihazlar bir ara vardı ama çok yüksek fiyat çekiyordu Motorala kimse almayınca çekildiler
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