Lansman öncesi Moto G60 ve Moto G40 Fusion'ın temel özellikleri belli oldu

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Motorola, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Moto G60 ve Moto G40 Fusion akıllı telefonlarının 20 Nisan'da piyasaya sürüleceğini duyurmuştu ve şimdi ise bu iki cihazın temel özelliklerini sosyal medyada yayınladı.

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Motorola'nın yaklaşmakta olan Moto G60'ı, 6000 mAh batarya, 120Hz ekran ve 108 MP kamera ile gelecek

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Her iki cihazda da 5G olmayacak

Motorola'nın yaklaşmakta olan iki akıllı telefonu, birçok benzer özelliğe sahip olacak. Moto G40 Fusion ve Moto G60, HDR10 desteği ve 120Hz yenileme hızıyla 6.8 inç ekrana sahip olacak. Ekranın, LCD mi yoksa AMOLED panel mi olduğunu belirtmedi ancak daha önce ortaya çıkan söylentiler LCD panel olacağı yönünde.

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Geçtiğimiz yıl POCO X3 NFC ile kullanımına başlanılan Qualcomm'un sekiz çekirdekli, 4G özellikli Snapdragon 732G yonga seti, Motorola'nın her iki cihazına da güç verecek.

Açıklanan özelliklerine göre Moto G40 Fusion ve Moto G60'ı birbirinden sadece kamera özellikleri ayırıyor. Moto G60'ın 108 MP bir birincil lense sahip olduğu belirtilirken, Moto G40 Fusion'ın arkasında 64 MP birincil lens yer alacak.

https://www.gsmarena.com/motorola_teases_moto_g60_and_moto_g40_fusion_key_features-news-48686.php

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