Lantic özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini gösterdi

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ATi Radeon HD 4770 için özel tasarımlı modellerin sayısı çoğalıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı için özel tasarımlı yeni bir model hazırlayan üreticilerden biri de Uzakdoğu merkezli isimlerden birisi olan Lantic oldu. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni model, özellikle kullanılan soğutucusuyla, rakip firmaların benzer pek çok modelinden ayrılmayı başarıyor. RV740 GPU'sunu temel alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor.

Özel soğutucusu sayesinde standart soğutuculu modele göre daha serin ve sessiz çalıştığı iddia edilen ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan kart, DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği de sunuyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri de bulunuyor. Lantic'in yeni modelini 100$ seviyesinden satışa sunacağı belirtiliyor.