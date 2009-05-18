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Lantic özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,7b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lantic özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini gösterdi
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ATi Radeon HD 4770 için özel tasarımlı modellerin sayısı çoğalıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı için özel tasarımlı yeni bir model hazırlayan üreticilerden biri de Uzakdoğu merkezli isimlerden birisi olan Lantic oldu. Firma tarafından duyurusu yapılan yeni model, özellikle kullanılan soğutucusuyla, rakip firmaların benzer pek çok modelinden ayrılmayı başarıyor. RV740 GPU'sunu temel alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimiyle geliyor.

Özel soğutucusu sayesinde standart soğutuculu modele göre daha serin ve sessiz çalıştığı iddia edilen ekran kartının grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor. 512MB GDDR5 bellekle donatılan kart, DirectX 10.1 ve Crossfire X desteği de sunuyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörleri de bulunuyor. Lantic'in yeni modelini 100$ seviyesinden satışa sunacağı belirtiliyor.


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Batuhan* 10 yıl
VGA fiyatları daha da inmeli. Çok yükseklerde seyrediyorlar.
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sertacaygun 10 yıl
Pek de bir özel tasarım yok ortada... Çok verim farkı yoktur bence.
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gurkan113 10 yıl
HD 4770 256 bit olsa hd4850 ve hd4870'in kuyusunu kazardı :D
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XivA 10 yıl
ya bu karttaki DDR5 neden soğutulma ihtiyacı duymuyor anlamıyorum.
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dstk 10 yıl
Firmalardan biri 4770x2 çıkarsa tadından yinmez valla. :)
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yonex78 10 yıl
nerden çıktı bu lantic kimse nerenin firması oldugunu bilmiyor web sitesini bulabilen yok 5 dolar ucuz olsa bile almam bu kartı artı türkiyeye birçok ünlü firma bile gelmezken bunu kim ne yapsın 70 dolardan satacaksa eyvallah:=))))
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EneRGy. 10 yıl
Allahtan özel tasarımlı.. Ya özel olmasaydı ? :))
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Darth Nihilus 10 yıl

Orjinalden alıntı: yonex78

nerden çıktı bu lantic kimse nerenin firması oldugunu bilmiyor web sitesini bulabilen yok 5 dolar ucuz olsa bile almam bu kartı artı türkiyeye birçok ünlü firma bile gelmezken bunu kim ne yapsın 70 dolardan satacaksa eyvallah:=))))



www.lantic.net

Bu galiba web sitesi.
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razorc 10 yıl
soğutucu ZEROTHERM e benziyor :D:D
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pegasus1881 10 yıl
bıostar 8800gt sogutucusunada benzıyor


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Cool Boy 10 yıl
fan ve soğutucu uzay aracı gibi
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Applejack 10 yıl
fan ve soğutucu uzay aracı gibi





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Evet, ne kadar da çok benziyorlar değil mi ?
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