LapDock ile iPad'i netbook gibi kullanın

Bilindiği üzere Apple'ın iPhone'u için yüzlerce farklı aksesuar üretildi. Apple'ın ürünleri bu konuda 3. parti aksesuar üreticilerine oldukça ilham veriyor zira LapDock adı verilen aksesuarda bunlardan biri. Apple iPad için üretilecek olan LapDock ile iPad'i netbook gibi kullanmak mümkün oluyor. LapDock'u kullanmak için iPad'i yatay modda LapDock'a yerleştirmek yetiyor. Apple kablosuz klavye ile iPad'i eşleştirdikten sonra netbook gibi kullanma olanağı sağlayan LapDock koruyucu kapak olarak işlev görüyor. LapDock hakkında fiyat ve piyasaya çıkış bilgisi bulunmuyor
Tamam güzel duruyorda netbook kullanmak tablet kullanmak gibi rahat değil.
Akıllı kılıf gibi 2 açıya sahip olan bir kılıf yetiyor.
Ekranı her ne kadar başarılı olsada işletim sistemi ne kadar optimize olsada Asus tabletler varken iPad bana hiç mi hiç mantıklı bir seçim olarak gelmiyor.
bi şey işlerine gelmeyince savunan herkesi fanboy yapıyorlar