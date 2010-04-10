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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LapDock ile iPad'i netbook gibi kullanın

LapDock adı verilen aksesuar ile iPad'i netbook gibi kullanabilirsiniz
9 yıl
26,2b
1
26
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bilindiği üzere Apple'ın iPhone'u için yüzlerce farklı aksesuar üretildi. Apple'ın ürünleri bu konuda 3. parti aksesuar üreticilerine oldukça ilham veriyor zira LapDock adı verilen aksesuarda bunlardan biri. Apple iPad için üretilecek olan LapDock ile iPad'i netbook gibi kullanmak mümkün oluyor. LapDock'u kullanmak için iPad'i yatay modda LapDock'a yerleştirmek yetiyor. Apple kablosuz klavye ile iPad'i eşleştirdikten sonra netbook gibi kullanma olanağı sağlayan LapDock koruyucu kapak olarak işlev görüyor. LapDock hakkında fiyat ve piyasaya çıkış bilgisi bulunmuyor 


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antonidas 6 yıl
Yani ipad'i neden netbook'a çevirmek isteyeyim ki.
Tamam güzel duruyorda netbook kullanmak tablet kullanmak gibi rahat değil.
Akıllı kılıf gibi 2 açıya sahip olan bir kılıf yetiyor.
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Tristan Tzara 6 yıl
Motorola Lapdock ları benzeri birşey olmuş
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idris 6 yıl
Bu aparatların hiçbirini toplasan bir Asus Transformer serisi etmiyor. Adamlar yapmış fıstık gibi dock ünitesi. Hem extra batarya ömrü hem daha fazla giriş çıkış seçeneği ve hem de mükemmel bir yazma deneyimi. Diyelimki klavye sevmiyorsun. Zorla satılmıyor zaten opsiyonel istersen alıyorsun. :)
Ekranı her ne kadar başarılı olsada işletim sistemi ne kadar optimize olsada Asus tabletler varken iPad bana hiç mi hiç mantıklı bir seçim olarak gelmiyor.
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yavuzdursun 9 yıl
Steve Jobs kendisi netbook lar ise yaramaz biz o segmente girmeyecegiz dedi, iPad'i de iPhone ile bilgisayar arasi olarak urettiklerini soyledi. Hatta ve hatta smartphone'u ve bilgisayari olan insanlar icin de dedi. Her neyse cahillik yapmayin arkadaslar, fanboy'un ne oldugunu bilmeden laf atmayin. Ya da yarim yamalak ingilizcenizle izlediginiz keynotu en super siz anlamissiniz gibi ahkam kesmeyin, komik oluyor.
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Fashionality 9 yıl

yavuzdursun

Steve Jobs kendisi netbook lar ise yaramaz biz o segmente girmeyecegiz dedi, iPad'i de iPhone ile bilgisayar arasi olarak urettiklerini soyledi. Hatta ve hatta smartphone'u ve bilgisayari olan insanlar icin de dedi. Her neyse cahillik yapmayin arkadaslar, fanboy'un ne oldugunu bilmeden laf atmayin. Ya da yarim yamalak ingilizcenizle izlediginiz keynotu en super siz anlamissiniz gibi ahkam kesmeyin, komik oluyor.




bi şey işlerine gelmeyince savunan herkesi fanboy yapıyorlar
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Chaghatai 9 yıl
@shady: apple hiç de öle bişey demiyor..tanıtımında bile bu cihazın netbookların yerini alacağı söylendi..netbook gibi bi şeyin yerine düşünülen aletin usb girişi yok..şaka gibi..:D neden ipadler sadece ipadlerle veri alışverişine girsin, herkes ipad, herkes apple ürünü alsın..ayrı bi kesim olsun apple kullanan..işte mantık: APPLE
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mk2kill 9 yıl
bunu biyerle dock edip kullanacak olsam, ipad+klavye+ kıvır zıvırına vecegim paraya gider harika bir netbook alırım. misal alienware m11x.
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mz~ 9 yıl
gereksiz olmuş bence. bi elin klavyede bi elin ekranda mı işini halledeceksin? Dokunmatiğe alışamayan şimdilik netbooklarla idare etsin.
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umutarslan.com 9 yıl
ahşaptan yapılmış basit birşey.marangozlarda isteyen yaptırır :)
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
LapDock'un fotoğrafını koyarken ufak bir sorun yaşanndı habere giremedim. LapDock ürünü aşağıdadır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Centauri 9 yıl
çok gereksiz.
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tuzunoglu 9 yıl
klavyenin altını pille doldursunlar bari kalın olmayacaksa eğer böylece birkaç gün çalışır :D
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fukarakoala 9 yıl
Dokunmatik ekranlarda yazı yazmak bana laptop vb makinelerden daha kolay geliyor(tabili pc klavyesi en hızlı yazdığım)
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