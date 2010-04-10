LapDock ile iPad'i netbook gibi kullanın

Bilindiği üzere Apple'ın iPhone'u için yüzlerce farklı aksesuar üretildi. Apple'ın ürünleri bu konuda 3. parti aksesuar üreticilerine oldukça ilham veriyor zira LapDock adı verilen aksesuarda bunlardan biri. Apple iPad için üretilecek olan LapDock ile iPad'i netbook gibi kullanmak mümkün oluyor. LapDock'u kullanmak için iPad'i yatay modda LapDock'a yerleştirmek yetiyor. Apple kablosuz klavye ile iPad'i eşleştirdikten sonra netbook gibi kullanma olanağı sağlayan LapDock koruyucu kapak olarak işlev görüyor. LapDock hakkında fiyat ve piyasaya çıkış bilgisi bulunmuyor