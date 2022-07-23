LCD monitör satışları düşmeye devam ediyor

Yılın başlarından itibaren Dünya ekonomisinde yaşanan daralma her sektörü olumsuz etkiliyor. Bilgisayar satışlarının düşmesine paralel olarak LCD monitör satışlarında da belirgin bir gerileme yaşanıyor.

LCD monitör satışları geriliyor

TrendForce tarafından yapılan pazar analizine göre yılın ilk yarısında 72.3 milyon adet monitör sevkiyatı yapıldı. Stok sıkıntısı nedeniyle geçen yıldan verilen siparişlerin bu yıla sarkması ve Çin’den sevkiyatların hızlanması rakamda etkili oldu.

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Yılın ikinci yarısında ise 67 milyon civarında satış yapılması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte 34 milyon tahmin edilen satışlar dördüncü çeyrekte ise 33 milyona gerileyecek. Yıl bazında düşüş devam edecek.

2022 yılı toplamında 140 milyon adet satış rakamı tahmini yapılıyor ve yıl bazında yüzde 3.5 düşüş anlamına geliyor. Bununla birlikte yıl sonlarına doğru üreticilerin yapacağı bazı indirim kampanyaları ile stokların temizleneceği ve satışlara bir miktar etkisinin olabileceği ifade ediliyor.

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