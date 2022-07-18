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    HDD satışları erimeye devam ediyor

    Kullanıcıların artık daha fazla SSD ürünleri tercih etmesi nedeniyle HDD satışlarında önemli gerilemeler yaşanıyor. Sektör devleri ikinci çeyreği önemli kayıplarla kapattı. 
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    HDD

    Maliyetlerin de düşmesiyle artık bilgisayar topluluğu yavaş yavaş SSD ürünlerini benimsemeye başladı. Bu da haliyle en büyük rakibi HDD satışlarını etkiliyor. İkinci çeyrekte HDD satışları büyük kayıp yaşadı.

    HDD satışlarında büyük kayıp

    Yapılan pazar araştırmasına göre yılın ikinci yarısında HDD satışları yüzde 33 gibi önemli bir kayıp yaşadı. Toplamda 45 milyon civarında HDD satışı olurken 2010 yılında 162 milyon çeyrek dönem ortalaması yakalanmıştı.

    2.5 inçlik HDD satışları sadece 11 milyona ulaşabildi ve yüzde 40 düşüş yaşandı. Tüketici ve masaüstü sınıfında 17 milyon satış rakamına ulaşılırken çeyrek bazda düşüş yüzde 30 oldu. Son kullanıcı yanında güvenlik kameraları gibi farklı sektörlerde de talep oldukça azaldı.

    Pazarda lider Seagate 20 milyon civarında satış yaparken yüzde 29 gibi bir düşüş yaşadı. Toshiba 8 milyonun üzerinde satışla yüzde 40 gibi büyük bir düşüş içerisinde. WD ise 17 milyon civarı satış ile yaklaşık yüzde 33 düştü.

    Üreticiler 20TB ve üzeri kapasiteler ayrıca daha yüksek hızlar için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ne var ki bunlar daha çok sunucu tarafını ilgilendiriyor. Özellikle enflasyonun da etkisiyle HDD pazarının kan kaybına devam edeceği tahmin ediliyor.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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