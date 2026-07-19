Sinir krizi geçirtecek oyun Steam'de tanıtıldı

Hikayeye göre oyunculara, zemini tamamen LEGO benzeri plastik parçalarla kaplı bir atölye miras kalıyor. Binlerce parçadan oluşan bu devasa yığını düzene sokmak için manyetik eldivenler, elekler ve belirli parçaları vurgulayan özel bir görüş yeteneği gibi çeşitli araçlar kullanılıyor. Toplanan parçalar kutulara ve etiketlenmiş çekmecelere yerleştirildikçe, modeller adım adım gözlerinizin önünde şekillenmeye başlıyor.
Altın Kural: Asla renge göre ayırma!
Daha usta oyuncular için ise "körlemesine ayıklama" modu var. Bu modda parçaları arkanıza bile bakmadan, tamamen kas hafızanıza güvenerek doğru çekmeceye fırlatabiliyorsunuz. Oyun, isminden de anlaşılacağı üzere çok net bir kural üzerine kurulu: Asla renge göre ayırma! LEGO tutkunlarının bildiği gibi, parçaları renge değil de şekil ve türe göre ayırmak, aranan parçayı bulmayı çok daha kolaylaştırıyor.
Önemli bir detayı da belirtmek gerekir. Oyun görsel açıdan dünyaca ünlü LEGO markasını andırsa da geliştirici ekip, kullanılan parçaların yalnızca LEGO'dan esinlenen genel tasarımlar olduğunu ve projenin LEGO ile herhangi bir resmi bağlantısının bulunmadığını özellikle vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: