Sinir krizi geçirtecek oyun Steam'de tanıtıldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam platformunda, düzen tutkunlarını hedefleyen sıra dışı bir simülasyon oyunu tanıtıldı. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan Never Sort By Color adlı yapım, oyuncuları LEGO benzeri devasa bir plastik parça yığınının içine bırakarak rahatlatıcı bir ayıklama deneyimine davet ediyor. Ancak ilk bakışta sakinleştirici gibi görünen bu süreç, zamanla tahammül sınırlarını zorlayarak gerçek bir sabır testine dönüşebiliyor.

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Hikayeye göre oyunculara, zemini tamamen LEGO benzeri plastik parçalarla kaplı bir atölye miras kalıyor. Binlerce parçadan oluşan bu devasa yığını düzene sokmak için manyetik eldivenler, elekler ve belirli parçaları vurgulayan özel bir görüş yeteneği gibi çeşitli araçlar kullanılıyor. Toplanan parçalar kutulara ve etiketlenmiş çekmecelere yerleştirildikçe, modeller adım adım gözlerinizin önünde şekillenmeye başlıyor.

Tam Boyutta Gör

Altın Kural: Asla renge göre ayırma!

Daha usta oyuncular için ise "körlemesine ayıklama" modu var. Bu modda parçaları arkanıza bile bakmadan, tamamen kas hafızanıza güvenerek doğru çekmeceye fırlatabiliyorsunuz. Oyun, isminden de anlaşılacağı üzere çok net bir kural üzerine kurulu: Asla renge göre ayırma! LEGO tutkunlarının bildiği gibi, parçaları renge değil de şekil ve türe göre ayırmak, aranan parçayı bulmayı çok daha kolaylaştırıyor.

Önemli bir detayı da belirtmek gerekir. Oyun görsel açıdan dünyaca ünlü LEGO markasını andırsa da geliştirici ekip, kullanılan parçaların yalnızca LEGO'dan esinlenen genel tasarımlar olduğunu ve projenin LEGO ile herhangi bir resmi bağlantısının bulunmadığını özellikle vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Aksiyon yerine rutin işlerin verdiği huzura ve küçük çaplı kaostan mükemmel düzen yaratma hissine odaklanan Never Sort By Color, şimdiden türün meraklıları tarafından ilgiyle karşılandı. Oyunun Steam sayfası şu an aktif ve istek listesine eklenebiliyor. Aktarılan bilgilere göre planlanan çıkış tarihi 10 Kasım 2026.

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