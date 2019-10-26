Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak

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Leica'nın merakla beklenen yeni aynasız fotoğraf makinesinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Leica SL2, 6 Kasım'da düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Lansman etkinliğinin davetiyeleri gönderilmeye başlandı.

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Her ne kadar davetiyede Leica SL2 modelinin tanıtılacağı açıkça belirtilmese de üzerinde yer alan yazılar herhangi bir sürprizle karşılaşma ihtimalimizin düşük olduğunu gösteriyor.

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Leica SL2 Özellikleri

Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla yeni aynasız fotoğraf makinesi 47 megapiksel çözünürlükte CMOS sensöre sahip olacak. Ayrıca 4K video kaydı yapabileceği belirtiliyor. Leica SL2, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını da destekleyecek.