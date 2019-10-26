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    Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak

    Alman görüntüleme teknolojileri devi Leica, yeni aynasız fotoğraf makinesini çok yakında tanıtacak. Leica SL2 olarak adlandırılan modelin lansman tarihi belli oldu.
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    Fotoğraf Makineleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak
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    Leica'nın merakla beklenen yeni aynasız fotoğraf makinesinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Leica SL2, 6 Kasım'da düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacak. Lansman etkinliğinin davetiyeleri gönderilmeye başlandı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi?"

    Her ne kadar davetiyede Leica SL2 modelinin tanıtılacağı açıkça belirtilmese de üzerinde yer alan yazılar herhangi bir sürprizle karşılaşma ihtimalimizin düşük olduğunu gösteriyor.

    Leica'nın yeni aynasız fotoğraf makinesi 6 Kasım'da tanıtılacak
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    Leica SL2 Özellikleri

    Şimdiye kadar duyduğumuz kadarıyla yeni aynasız fotoğraf makinesi 47 megapiksel çözünürlükte CMOS sensöre sahip olacak. Ayrıca 4K video kaydı yapabileceği belirtiliyor. Leica SL2, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını da destekleyecek.



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    sml_akyz 10 sa.
    Param olsa alırdım ??
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