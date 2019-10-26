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    Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi?

    WarnerMedia'nın hizmete sunmaya hazırlandığı HBO Max'in, hakkında tüm bilinenlerle beraber, gelecekte Netflix'e rakip mi olacağını yoksa onun gölgesinde mi kalacağını inceleyeceğiz.
    15 sa.
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    Web Siteleri
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi?
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    AT&T şirketi, HBO Go, HBO Now, AT&T TV, AT&T TV Now ve AT&T Watch TV gibi platformlarının yanına Netflix'e rakip büyüklükte bir dijital yayın plaformunu yani HBO Max'i koymak isteyiyor. 

    AT&T, 2025 yılına kadar, ABD'de ortalama 50 milyon, küreselde ise yaklaşık 80 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. Şu an hizmete girme tarihi kesin olarak belli olmasada 2020 ilkbaharında gelmesi planlanan HBO Max, AT&T'nin bu hedefini gerçekleştirmesinde şüphesiz öncü kuvvet olacak.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor"

    Aylık ücreti ile alakalı çok fazla spekülasyon bulunan HBO Max'in aylık 16-17 $ civarında bir ücretle hizmet vereceğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Bu ücret bir çok rakibinin (Disney Plus, Apple TV Plus gibi) sunduğu ücretten çok daha fazla. Ancak bu söylemler henüz netleşmiş değil. WarnerMedia, 29 Ekim'de fiyatlandırma, lansman tarihi ve bir çok detayı yapacağı bir basın toplantısı ile açıklayacak.

     Watchmen, Last Week Tonight with John Oliver, Game of Thrones, Sex and the City, Silicon Vally, Westworld gibi yapımlar dahil olmak üzere HBO Max hizmete açıldığında, HBO'nun sahip olduğu tüm yapımları içerecek ve kendi içeriklerini yapıp sunmaya başlayacak.

    Başlangıç olarak geniş içerik listeleriyle gelecek olsa da HBO Max, Netflix'e rakip olamasa da diğer dijital yayın platformlarını geride bırakacağa benziyor. HBO Max'in hizmete sunulmasına daha çok zaman var. Bu yüzden gelecek günlerde yapılacak açıklamalarla sektördeki tüm dengeler değişebilir.



    https://www.reuters.com/article/us-media-at-t-hbo-max-focus/behind-atts-plan-to-take-on-netflix-apple-and-disney-with-hbo-max-idUSKBN1X4163 Yorum Yaz
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    LazerBülbül 14 sa. en beğenilen
    Netflix
    Disney Plus
    HBO Max
    Apple TV Plus
    Blu TV (Yerli)

    Peki biz hangisine abone olalım? Para kalmadı yahu.
    Yanıtla +6
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    The Hollow 13 sa.
    HBO Max $12 falan olsa yine düşünülebilir. Fakat bu $17 ile çok zor. Disney+ a hepsi yem olacak gibi. Disney+ Hulu/ESPN+ sadece $12.99. ESPN+ dediğimiz servis Şampiyonlar Ligi maçlarını da sunuyor. Hulu'yu zaten anlatmaya gerek yok..

    Amazon Prime Video ve Disney+ Hulu/ESPN+ lı paket bana yeter de artar bile. ESPN+ da UCL maçlarının olması zaten benim için çok önemli. €2.99 + $12.99 hemen hemen aylık 100 TL'ye denk geliyor. Zaten bunları US IP adresi üzerinden kullandığım için neredeyse çoğu içerik elimin altında olacak. Netflix'in 20 farklı kütüphanesine erişsem bile beni tatmin etmiyor. Çünkü HBO içerikleri yok.
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    Holy-Ghost 13 sa.
    bir yerde okumuştum yurt dışındaki insanlarda şikayetçi bu kadar çok platform olmasına, zaten her platformun her içeriğide uymuyor kişilere, bence bu abonelik olayının değişime uğraması lazım, genel abonelik değil içerik aboneliği mesela ben sadece got izlemek istiyorum o aylık 4 bölüm 3-4 $/€/tl ya da sezonluk ücret, hem şirket için kar abonelikten kaçan adamı yakalarsın hem kullanıcı için kar sadece izlemek istediğin içerik için uygun fiyat vericeksin
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    The Hollow 13 sa. Holy-Ghost
    Zaten birçok platform yurtdışında bunu destekliyor. Türkiye'de yok. Mesela sezon olarak satın alabiliyorsunuz. 24 dolara 1 sezonu satın alabiliyorsunuz. Öyle istemezseniz $2-4 arası bir fiyata bölüm bölüm de satın alabiliyorsunuz. Buradaki TL gibi düşünün. Mesela 24 TL'ye istediğiniz dizinin sezonunu satın almak gibi. Bizim para diğerlerine göre değersiz kaldığı için şirketler hiç o işe girişmiyorlar. Yeni çıkacak Apple TV+ da büyük ihtimalle böyle bir hizmet sunacak. Ya da direkt abonelik üzerinden farklı Network'lere ulaşacaksınız. HBO Now'ı açmak için ekstra $15 gibi.
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    classf2re 14 sa.
    Netflixte doğru düzgün içerik yok. Şimdi bir de herkes kendi platformunu kuruyor. Bu iş nereye gidecek çok merak ediyorum. Merkezi platformlar oluşmazsa bu rekabet ortamı fiyat konusunda bizlere olumlu yansıyabilir diye düşünüyorum.
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    ozancn 14 sa.
    Disney Plus tan umutluyum.
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    LazerBülbül 14 sa. en beğenilen
    Netflix
    Disney Plus
    HBO Max
    Apple TV Plus
    Blu TV (Yerli)

    Peki biz hangisine abone olalım? Para kalmadı yahu.
    Yanıtla +6
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    Schtroumpf Grognon 15 sa.
    netflix'e rakip olur mu bilinmez ama, torrentin ekmegine yag surecegi kesin. herkes kendi platformundan digerlerine ustunluk kurmaya calisiyor. yakinda netflix'e girmek icin netflix internet servis saglayicisina, steam'e girmek icin ayni sekilde kendi saglayicisina abone olmak zorunda kalacagiz neredeyse.
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