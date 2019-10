Yeni dijital yayın platformu HBO Max, Netflix'e rakip olabilir mi?

Tam Boyutta Gör

AT&T şirketi, HBO Go, HBO Now, AT&T TV, AT&T TV Now ve AT&T Watch TV gibi platformlarının yanına Netflix'e rakip büyüklükte bir dijital yayın plaformunu yani HBO Max'i koymak isteyiyor.

AT&T, 2025 yılına kadar, ABD'de ortalama 50 milyon, küreselde ise yaklaşık 80 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. Şu an hizmete girme tarihi kesin olarak belli olmasada 2020 ilkbaharında gelmesi planlanan HBO Max, AT&T'nin bu hedefini gerçekleştirmesinde şüphesiz öncü kuvvet olacak.

Aylık ücreti ile alakalı çok fazla spekülasyon bulunan HBO Max'in aylık 16-17 $ civarında bir ücretle hizmet vereceğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Bu ücret bir çok rakibinin (Disney Plus, Apple TV Plus gibi) sunduğu ücretten çok daha fazla. Ancak bu söylemler henüz netleşmiş değil. WarnerMedia, 29 Ekim'de fiyatlandırma, lansman tarihi ve bir çok detayı yapacağı bir basın toplantısı ile açıklayacak.

Watchmen, Last Week Tonight with John Oliver, Game of Thrones, Sex and the City, Silicon Vally, Westworld gibi yapımlar dahil olmak üzere HBO Max hizmete açıldığında, HBO'nun sahip olduğu tüm yapımları içerecek ve kendi içeriklerini yapıp sunmaya başlayacak.

Başlangıç olarak geniş içerik listeleriyle gelecek olsa da HBO Max, Netflix'e rakip olamasa da diğer dijital yayın platformlarını geride bırakacağa benziyor. HBO Max'in hizmete sunulmasına daha çok zaman var. Bu yüzden gelecek günlerde yapılacak açıklamalarla sektördeki tüm dengeler değişebilir.

