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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo, 11 inçlik Chromebook 3 dizüstü modelini tanıttı

    Teknoloji üreticisi Lenovo, iki dokulu kaplamaya sahip yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Chromebook 3 adlı cihaz 229 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo, 11 inçlik Chromebook 3 dizüstü modelini tanıttı
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    Lenovo, ürün serisine yeni bir bütçe dostu ChromeOS cihazı ekledi. 11 inçlik Chromebook 3, hafif web tabanlı görevler için küçük bir ikincil bilgisayar arayanlara hitap edecek.

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı"

    229 dolardan satışa çıktı

    Chromebook 3, 250 nit parlaklığa sahip 11.6 inç HD (1366 x 768) dokunmatik olmayan bir ekrana sahip ve menteşe 180 dereceye kadar tamamen açılmasını sağlıyor. Kaputun altında ise 4GB RAM ve 64GB eMMC depolama ile eşleştirilmiş, özel mikro SD kart yuvası ile genişletilebilen çift çekirdekli Intel Celeron N4020 işlemci mevcut.

    Lenovo, 11 inçlik Chromebook 3 dizüstü modelini tanıttı
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    11 inçlik Chromebook 3 sadece 1,12 kg ağırlığında ve iki tonlu dokulu bir yüzeye sahip. Bu da cihaza premium bir hava katıyor diyebiliriz. tek bir şarjla 10 saat kullanım vaat eden 3 hücreli 42 Wh pil ile gelen cihaz, USB-C, USB 3.1 Tip A bağlantı noktası, kulaklık ve mikrofon girişine ek olarak kilit yuvası da barındırıyor. Cihazın tüm ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik açıklanmış değil.



    https://www.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/student-chromebooks/IdeaPad-3-CB-11IGL05/p/82BA0003US Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FoBç (Fırat Orak) 8 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Lenovo gibi bir bilgisayar firmasından böylesi kötü bir cihazın çıkartılması beni gerçekten çok üzdü bilgisayar aşırı kötü gözüm kanadı
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    paco_ct (cenk tez) 54 dk.
    merak ettiğim bir konu var bir çok kişinin de dikkatini çekmiyor sanırım,telefon ekranları her geçen gün biraz daha büyürken laptop ekranlarını biraz daha telefon ekranı gibi yapacaklar,üst seviye modellerde 14-13 inç seviyeleri görmeye başladık 4k-2k çözünürlük var ama ekran 13'',1080p bile kullanılsa çok başarılı bir okuma deneyimi sunmuyor,en alt seviye ama lenovo da 11'' lik model çıkarmış bunun yerine 10'' tablet almak daha mantıklı değilmi.benim görüşüm bu şekilde(elimde chuwi hi10 pro 10'' tablet var hem android hem windows 10 çalıştırıyor karşılaştırdığımda bu laptop yerine tableti tercih ederim açıkcası)
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 7 sa.
    230 $ bizde 2000 lira üzeri yapıyor malesef. Ucuz olmaktan çıkıyor.
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    FoBç (Fırat Orak) 8 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Lenovo gibi bir bilgisayar firmasından böylesi kötü bir cihazın çıkartılması beni gerçekten çok üzdü bilgisayar aşırı kötü gözüm kanadı
    Yanıtla +4
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