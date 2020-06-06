Lenovo, 11 inçlik Chromebook 3 dizüstü modelini tanıttı

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Lenovo, ürün serisine yeni bir bütçe dostu ChromeOS cihazı ekledi. 11 inçlik Chromebook 3, hafif web tabanlı görevler için küçük bir ikincil bilgisayar arayanlara hitap edecek.

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229 dolardan satışa çıktı

Chromebook 3, 250 nit parlaklığa sahip 11.6 inç HD (1366 x 768) dokunmatik olmayan bir ekrana sahip ve menteşe 180 dereceye kadar tamamen açılmasını sağlıyor. Kaputun altında ise 4GB RAM ve 64GB eMMC depolama ile eşleştirilmiş, özel mikro SD kart yuvası ile genişletilebilen çift çekirdekli Intel Celeron N4020 işlemci mevcut.

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11 inçlik Chromebook 3 sadece 1,12 kg ağırlığında ve iki tonlu dokulu bir yüzeye sahip. Bu da cihaza premium bir hava katıyor diyebiliriz. tek bir şarjla 10 saat kullanım vaat eden 3 hücreli 42 Wh pil ile gelen cihaz, USB-C, USB 3.1 Tip A bağlantı noktası, kulaklık ve mikrofon girişine ek olarak kilit yuvası da barındırıyor. Cihazın tüm ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik açıklanmış değil.

https://www.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/student-chromebooks/IdeaPad-3-CB-11IGL05/p/82BA0003US

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