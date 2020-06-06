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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı

    Apple kullanıcıları en son iOS 13.5 güncellemesinden sonra iPhone 11 cihazlarında yeşil renk sorunu yaşamaya başladı. Bu problemle karşılaşan kullanıcı sayısı azımsanamayacak kadar fazla.
    10 dk.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı
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    Görünüşe göre yeşil ekran sadece Samsung cihazlara özgü bir sorun değil. Bazı Apple kullanıcıları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazlarının ekranında yeşil bir renk tonuyla karşılaştıklarını bildiriyorlar. Bu yeşil ekran problemi cihazların kilidini açtıktan sonra rastgele meydana geliyor.

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    Apple'dan düzeltme bekleniyor

    Apple konusunda güvenilir bir kaynak olan MacRumors'un haberine göre bu sorunu yaşayan kullanıcıların sayısı azımsanamayacak derecede fazla. Şikayetlere bakılırsa bu durum, cihazların kilidi açıldıktan sonra veya Karanlık Mod veya Night Shift etkinleştirildiğinde yaşanıyor. iPhone 11 modellerinde yaşanan yeşil ekran sorununun iOS 13.5 güncellemesinden sonra ortaya çıkması ise sorunun yazılımsal olduğunu düşündürmekte.

    iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte iPhone 11'lerde yeşil ekran sorunu başladı
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    Öte yandan ekranı saran bu yeşil renk tonu bir süre sonra kayboluyor, ancak rastgele zamanlarda tekrar beliriyor. Apple henüz bu sorun hakkında bir açıklama yapmış değil ve şirketin, gelecek güncellemelerde bu yeşil ekran problemini ortadan kaldırması bekleniyor.



    https://www.macrumors.com/2020/06/05/iphone-11-green-tint-display-issue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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