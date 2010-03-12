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Lenovo C305 All-in-One bilgisayar duyuruldu

Lenovo, yeni all-in-one bilgisayarı C305'i duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Lenovo, yeni All-in-One bilgisayarı C305'i duyurdu.

Öncelikli olarak Japonya pazarı için duyurulan Lenovo C305'in 1.6GHz hızında AMD Athlon II X2 250u işlemciye sahip olduğu belirtiliyor. Lenovo C305'in 1600x900 çözünürlüğe sahip 20 inç boyutunda ekrana sahip olduğu ifade ediliyor. AMD'nin entegre grafik işlemcisi olan RS690'a sahip olan C305'in sistem belleğinin 2GB, sabit disk kapasitesinin ise 320 GB olduğu belirtiliyor. Dahili web kamerasına da sahip olan Lenovo C305'in 6 adet USB 2.0 girişi, 6 in 1 kart okuyucusu ve DVD yazıcısına sahip olduğu ifade ediliyor. Windows 7 Home Premium işletim sistemi ile satılacak olan Lenovo C305'in WiFi özelliği de bulunuyor. Bu ay içinde piyasaya sunulması beklenen Lenovo C305'in 665$ fiyat etiketiyle satılacağı belirtiliyor.


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1963bursa 9 yıl
Lenovodan en büyük beklentim Via Nano işlemcili netbook ve notebook modellerini çoğaltmasıdır, halen ülkemizde Via işlemcili bilgisayar almak isteyenler satıcılarımızdan elleri boş dönüyorlar.
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koxp94 9 yıl
iyi herşeyi güzel ama optik sürücü bana itici geldi
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