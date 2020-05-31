Lenovo'dan yeni ekonomik hibrit dizüstü bilgisayar: IdeaPad Duet 3i

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Çinli teknoloji devi Lenovo, çıkarılabilir klavyeye sahip yeni düşük maliyetli hibrit dizüstü bilgisayarını duyurdu. IdeaPad Duet 3i olarak adlandırılan model 4G LTE desteği sunuyor.

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Cihazda Intel Pentium işlemciye yer verilmiş. Aynı zamanda entegre grafik işlemci birimi, FullHD çözünürlükte 10.3 inç IPS LCD ekran ve iki USB Type-C bağlantı noktasıyla geliyor. Buna ek olarak Windows 10 işletim sistemiyle çalıştığını ve Lenovo Dijital Kalem desteğine sahip olduğunu belirtelim.

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Temmuz'da raflara çıkacak

Tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen IdeaPad Duet 3i, oldukça hafif. Sadece 860 gram ağırlığında. Lenovo'ya göre cihazdaki pil, tek bir şarjla 7 saate kadar kullanım süresi sağlayabiliyor.

Çıkarılır klavyede Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Böylelikle tablete takılı olmasa bile yazı yazmayı mümkün kılıyor. Lenovo IdeaPad Duet 3i, Temmuz ayında satışa sunulacak. Avrupa ülkelerinde 429 euro'dan (466 dolar) başlayan fiyatlarla satılacak.

https://news.lenovo.com/wp-content/uploads/2020/05/Lenovo-IdeaPad-Duet-3i_datasheet.pdf

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