Yeni nesil Galaxy Watch için geri sayım başladı

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Yeni nesil Samsung Galaxy Watch, Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı (NRRA) ve Amerikan Federal İletişim Kuluru (FCC) tarafından onaylandı. Sertifikasyon bilgilerine göre akıllı saatin üretim yeri Vietnam.

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İkinci nesil Galaxy Watch, SM-R840/845 ve SM-R850/855 olmak üzere dört ana model numarasına sahip. Bu ana modellerin alt modelleri ise SM-R855X, SM-R850X, SM-845X ve SM-R840X olarak sıralanıyor.

Akıllı saatin hangi isimle çıkış yapacağı henüz belli değil. Ancak arka kapağının üzerinde 'Samsung Galaxy Watch' yazıyor. Galaxy Watch 2 veya Galaxy Watch Active 3 adı altında piyasaya sürülebilir.

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Ağustos'ta tanıtılacak

Taslak çizim, yuvarlak ekranlı akıllı saatin paslanmaz çelik kasa ve 45 mm'lik boyuta sahip olacağını ortaya koyuyor. Buna ek olarak cihazın alüminyum ve titanyum versiyonları da olacak.

Corning Gorilla Glass DX korumalı AMOLED ekran taşıması beklenen yeni nesil Galaxy Watch aynı zamanda 5ATM'ye kadar suya dayanıklılık ve MIL-STD 810G sertifikası ile gelecek.

Akıllı saatin Ağustos ayında amiral gemisi Galaxy Note 20 ve katlanabilir Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/next-generation-samsung-galaxy-watch-certified-fcc

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