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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Galaxy Watch için geri sayım başladı

    Samsung ikinci nesil Galaxy Watch'u Ağustos ayında tanıtmayı planlıyor. Sertifikasyon sürecinden geçen akıllı saatin tasarımı ve bazı özellikleri açığa çıktı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Galaxy Watch için geri sayım başladı
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    Yeni nesil Samsung Galaxy Watch, Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Ajansı (NRRA) ve Amerikan Federal İletişim Kuluru (FCC) tarafından onaylandı. Sertifikasyon bilgilerine göre akıllı saatin üretim yeri Vietnam.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 4 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı"

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    İkinci nesil Galaxy Watch, SM-R840/845 ve SM-R850/855 olmak üzere dört ana model numarasına sahip. Bu ana modellerin alt modelleri ise SM-R855X, SM-R850X, SM-845X ve SM-R840X olarak sıralanıyor.

    Akıllı saatin hangi isimle çıkış yapacağı henüz belli değil. Ancak arka kapağının üzerinde 'Samsung Galaxy Watch' yazıyor. Galaxy Watch 2 veya Galaxy Watch Active 3 adı altında piyasaya sürülebilir.

    Yeni nesil Galaxy Watch için geri sayım başladı
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    Ağustos'ta tanıtılacak

    Taslak çizim, yuvarlak ekranlı akıllı saatin paslanmaz çelik kasa ve 45 mm'lik boyuta sahip olacağını ortaya koyuyor. Buna ek olarak cihazın alüminyum ve titanyum versiyonları da olacak.

    Corning Gorilla Glass DX korumalı AMOLED ekran taşıması beklenen yeni nesil Galaxy Watch aynı zamanda 5ATM'ye kadar suya dayanıklılık ve MIL-STD 810G sertifikası ile gelecek.

    Akıllı saatin Ağustos ayında amiral gemisi Galaxy Note 20 ve katlanabilir Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. 



    https://www.mysmartprice.com/gear/next-generation-samsung-galaxy-watch-certified-fcc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    FoBç (Fırat Orak) 4 sa. yeni yorumcu
    Evet güzel bir saat fakat bir kordon değiştirilmesi ve de ekranın biraz daha büyütülmesi gerekiyor
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