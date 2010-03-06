Lenovo, Ideapad Y460'ı satışa sundu

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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Ideapad Yxx serisinin yeni üyesi 14 inçlik Y460'ı satışa sundu.

14 inç boyutlarında 1366x768 piksel çözünürlük sağlayan LED aydınlatmalı ekrana sahip olan Y460'ın 999 dolarlık başlangıç modelinde Intel'in 2.13GHz frekansında çalışan Core i3 işlemcisiyle 5400 devir/dakikalık 320GB'lık sabit sürücüye yer verilirken, grafik işlemlerinden dahili Intel HD GMA Graphics'i kullanılmış. 1399 dolarlık üst modelindeyse 2.4GHz'lik Core i5 işlemcisi ve 500GB'lık sabit sürücünün yanında ATI'nin Mobility Radeon HD 5650 grafik birimine de yer verilmiş. Her iki model de 4GB'lık (6GB'a kadar arttıralabilir) bellek, çift katman DVD yazıcısı ve 1.3 megapiksellik internet kamerasına standart olarak bulunuyor ve Windows 7 Home Premium işletim sistemiyle geliyor.

Lenovo'nın Y460'dan sonra yakın zamanda 15.6 inçlik IdeaPad Y560 modelini satışa sunması bekleniyor.

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