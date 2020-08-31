Lenovo Legion Slim 7i hafifliğiyle dikkat çekiyor

Lenovo’nun oyuncu donanımları pazarındaki önemli silahlarından Legion markasına hafifliğiyle dikkat çeken yeni bir model daha katıldı. Legion Slim 7i hafif olduğu kadar güçlü de bir oyuncu dizüstü.

Lenovo Legion Slim 7i özellikleri ve fiyatı

Lenovo Legion Slim 7i modeli sadece 1.86Kg ağırlığa sahip ve oyunculara fazla yük bindirmiyor. Nispeten ince çerçeveleriyle kasa da oldukça kompakt. 15.6 inçlik ekranda 4K veya Full HD çözünürlük seçenekleri sunuluyor.

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600 nit parlaklık değerine ulaşabilen ekranda 4K tercih ederseniz 60Hz tazeleme hızı, Full HD tercih ederseniz de 144Hz tazeleme hızı sunuluyor. Tüm tercihlerde Dolby Vision ve Dolby Atmos mevcut.

Onuncu nesil Intel Core i9 HK işlemcilerden gücünü alan üründe NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q ekran kartına kadar seçenekler mevcut. En üst seçenekte Intel Core i9-10980HK ve NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q yer alıyor. Advanced Optimus teknolojisi ile yoğunluğa göre dahili grafik birimine geçiş yapılarak enerji tasarrufu sağlanıyor. Max-Q Dynamic Boost ise oyun gibi senaryolarda enerjiyi işlemciden grafik birimine kaydırarak performansı arttırıyor.

2GB’a kadar SSD ve 32GB’a kadar RAM bellek tercihleri olan Slim 7i modeli 8 saate yakın kullanım süresine erişebiliyor. Sistem daha fazla hava akışı sağlayan bir soğutma sistemi ile donatılmış. Corsair imzalı RGB klavyeye de sahip olan Lenovo Legion Slim 7i’nin fiyatı 1329$’dan başlıyor.

https://www.engadget.com/lenovo-legion-slim-7i-gaming-laptop-130048117.html

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