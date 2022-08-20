Lenovo, sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı

Lenovo, dün Çin’de düzenlenen etkinlikte akıllı telefondan tablete, kılıftan gamepade birçok ürün tanıttı. Sanal gerçeklik başlığı Legion VR700 de yeni tanıtılan, dikkat çeken ürünler arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan VR gözlük, resmi olarak tanıtıldı.

Lenovo Legion Gamepad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

Lenovo Legion VR700 özellikleri

Lenovo Legion VR700, dahili 256GB depolama ve 8GB RAM’e sahip. VR gözlük, Qualcomm’un Snapdragon XR2 işlemcisinden güç alıyor. LCD ekran, 72Hz - 90Hz arası değişken yenileme hızına sahip ve 3664 x 1920 piksel çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. VR başlık, Lenovo Rescuer serisini hatırlatan Y tasarımına sahip ancak performans noktasında çok daha geliştirildiği söyleniyor. Cihazın video bant genişliğinin artırıldığı da belirtildi. Yapay zeka performans hızında 11 kat, çözünürlükte 10 kat artış olduğuna dikkat çekildi.

4K RealRGB ekran kullanan gözlük, vücut hareketleri doğru bir şekilde algılamak için milimetrik düzeyde konumlandırma doğruluğu, milisaniyelik düzeyde başlatma hızı, milisaniyelik düzeyde gecikme hızı elde edilmesini sağlayan 6DoF tasarımını benimsiyor. Kullanıcılar, iQUT Future Cinema 2.0 standardı aracılığıyla devasa kaynakların keyfini çıkarabilecek. iQIYI ağ kaynaklarını destekliyor. iQIYI, Netflix’in Çin versiyonu. VR700, All-in-One Sports VR, Angry Birds: Island of Pigs, Arizona Sunshine, Fruit Ninja VR dahil 25 adet oyunla geliyor.

Lenovo, sanal gerçeklik gözlüğünün uzun kullanımda belirgin bir yorgunluk, bitkinlik hali oluşturmayacağını söylüyor. Rahat ve doğal izleme deneyimi yaşatan tasarımla gelen VR başlık, kablolu ve kablosuz akışı destekliyor ve yerleşik uygulamalar hızla başlatılabiliyor.

Lenovo Legion VR700 fiyatı

Lenovo’nun yeni VR gözlüğü VR700, Çin’de yaklaşık 440 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Lenovo, ilk satışları tamamladıktan sonra gözlüğün fiyatı, 500 dolar seviyesine yükselecek.

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Lenovo Legion VR700 headset tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı