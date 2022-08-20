Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı

    Lenovo, Çin’de bir dizi yeni ürününü tanıttı. Sanal gerçeklik gözlüğü Lenovo Legion VR700, bunlardan biriydi. İşte Legion VR700 Headset özellikleri              
    Oy Ver

    Lenovo Legion VR700 Headset

    Lenovo, dün Çin’de düzenlenen etkinlikte akıllı telefondan tablete, kılıftan gamepade birçok ürün tanıttı. Sanal gerçeklik başlığı Legion VR700 de yeni tanıtılan, dikkat çeken ürünler arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan VR gözlük, resmi olarak tanıtıldı.

    Lenovo Legion VR700 özellikleri

    Lenovo Legion VR700, dahili 256GB depolama ve 8GB RAM’e sahip. VR gözlük, Qualcomm’un Snapdragon XR2 işlemcisinden güç alıyor. LCD ekran, 72Hz - 90Hz arası değişken yenileme hızına sahip ve 3664 x 1920 piksel çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. VR başlık, Lenovo Rescuer serisini hatırlatan Y tasarımına sahip ancak performans noktasında çok daha geliştirildiği söyleniyor. Cihazın video bant genişliğinin artırıldığı da belirtildi. Yapay zeka performans hızında 11 kat, çözünürlükte 10 kat artış olduğuna dikkat çekildi.

    Lenovo Legion VR700 tasarımı

    4K RealRGB ekran kullanan gözlük, vücut hareketleri doğru bir şekilde algılamak için milimetrik düzeyde konumlandırma doğruluğu, milisaniyelik düzeyde başlatma hızı, milisaniyelik düzeyde gecikme hızı elde edilmesini sağlayan 6DoF tasarımını benimsiyor. Kullanıcılar, iQUT Future Cinema 2.0 standardı aracılığıyla devasa kaynakların keyfini çıkarabilecek. iQIYI ağ kaynaklarını destekliyor. iQIYI, Netflix’in Çin versiyonu. VR700, All-in-One Sports VR, Angry Birds: Island of Pigs, Arizona Sunshine, Fruit Ninja VR dahil 25 adet oyunla geliyor.

    Lenovo, sanal gerçeklik gözlüğünün uzun kullanımda belirgin bir yorgunluk, bitkinlik hali oluşturmayacağını söylüyor. Rahat ve doğal izleme deneyimi yaşatan tasarımla gelen VR başlık, kablolu ve kablosuz akışı destekliyor ve yerleşik uygulamalar hızla başlatılabiliyor.

    Lenovo Legion VR700 fiyatı

    Lenovo’nun yeni VR gözlüğü VR700, Çin’de yaklaşık 440 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Lenovo, ilk satışları tamamladıktan sonra gözlüğün fiyatı, 500 dolar seviyesine yükselecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız