Lenovo, mobil oyunculara özel gamepad modelini tanıttı

Lenovo, dün bir dizi yeni ürününü duyurdu. Lenovo Legion Y70, Android 12’li tablet Xiaoxin Pad Pro, soğutmalı telefon kılıfı ve sıkı mobil oyuncular için gamepad tanıtıldı.

Lenovo Legion Y70, iddialı soğutma sistemi ile geliyor 1 hf. önce eklendi

Lenovo Legion Gamepad özellikleri

Bluetooth destekli gamepad, 6 saatlik pil ömrü vadediyor. Akıllı telefonun uçlarına ayrı ayrı takılabilen, yalnızca 40g ağırlığında iki hafif modül halinde geliyor. Gövdesi, cep telefonu ekranını engellemeyen şeffaf kenarlarla birlikte iki materyalden oluşan enjeksiyonla kalıplama işlemiyle yapılmış. Arkadaki silikon yüzey, gamepadin daha rahat kullanılmasını sağlıyor.

Mobil oyuncular için tasarlandığından pil ömrünün de uzun olması gerekiyor. Lenovo, oyun kontrolcüsüne 150 mAh pil yerleştirmiş. Lenovo, tek şarjla 6 saate kadar dayanabildiğini iddia ediyor. Pad, USB-C üzerinden şarj oluyor. Gamepad, hem joystick üzerinden hem de normal şekilde oynamaya imkan veriyor. Yani analog stickler, alışılmış tuşlar ve triggerdan oluşan klasik bir tasarımla geliyor. Bluetooth bağlantısı üzerinden ZUI arayüzünü kullanan cihazlarla tek tuşla bağlantıyı destekliyor. Gamepad’in ne zaman şarj edilmesi gerektiği, telefona bağlı olup olmadığı, açık mı kapalı mı konumda olduğu gibi gerçek zamanlı bilgi veren bir gösterge halkası bulunuyor.

Lenovo Legion Gamepad fiyatı

Lenovo Legion gamepad, yaklaşık 12 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak bu fiyatlandırma, lansmana özel. Sonra satışa çıktığında 15 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

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Lenovo Legion Gamepad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı