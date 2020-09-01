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    Lenovo Tab P11 Pro orta seviyede iddialı olmak istiyor

    11.5 inçlik OLED ekran, dörtlü hoparlör, Snapdragon 730G yonga seti, çift arka kamera, 8600mAh kapasiteli batarya gibi özellikler 499$ fiyat etiketi ile satılıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo Tab P11 Pro orta seviyede iddialı olmak istiyor
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon pazarında artık ekisi gibi varlık göstermeyen Lenovo, tablet pazarında ise zaman zaman karşımıza çıkıyor. Lenovo Tab P11 Pro modeli orta seviyede iddialı olmaya çalışacak.

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    Lenovo Tab P11 Pro özellikleri ve fiyatı

    Lenovo Tab P11 Pro modelinde 11.5 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde OLED ekran bizi karşılıyor. Ekran HDR10 ve Dolby Vision ile desteklenmiş. Görünüm itibariyle iPad Pro ve Galaxy Tab S7 gibi modellere oldukça benziyor.

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    Snapdragon 730G yonga setinden gücünü alan tablete 6GB RAM ve 128GB depolama eşlik ediyor. Arka kısımda 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde.

    Dörtlü hoparlör sistemi JBL tarafından hazırlanmış ve Dolby Atmos ile desteklenmiş. 8600mAh kapasiteli batarya ise 15 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Lenovo Tab P11 Pro modeli 499$ fiyat etiketine sahip. Klavyeli kılıf, şarj istasyonu ve ekran kalemi dahil paket ise 599$.



    https://wccftech.com/lenovo-tab-p11-pro-goes-official-with-snapdragon-730g-and-an-oled-panel/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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