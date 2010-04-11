Lenovo ThinkPad X100e, çift çekirdekli işlemci güncellemesi alıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lenovo tarafından Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtılan ThinkPad X100e isimli ultra-taşınabilir bilgisayar, daha güçlü işlemci seçenekleriyle güncelleniyor. 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Athlon Neo MV-40 işlemcisiyle lanse edilen dizüstü bilgisayara, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon Neo X2 L335 (512Kb L2) ve yine çift çekirdekli Turion X2 L625 (1MB L2) işlemci seçenekleri de ekleniyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde, ekran kartı olarak yonga setine entegre Radeon HD 3200 kullanılıyor ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuluyor.
Depolama sürücüsü olarak 160GB, 250GB ve 320GB kapasiteli disk seçeneklerinin sunulduğu ThinkPad X100e, 3 veya 6 hücreli pil ile alınabiliyor. Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre ThinkPad X100e, yeni işlemcilerden Athlon Neo X2 L335'i 45$, Turion Neo X2 L625 ise 70$ farkla alabilecek.
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Benim makinanin islemcisi L625 2 GB ram li 320 gb hard diskli kilifiyla beraber 620 dolara aldim. Fakat ben bunlari guncelledim. Maximum 4 gb destekledigini soyluyor bagzi yerlerde fakat 8 gb ddr 2 ile kullaniyorum. SSD hard diskte Intelin 80 gb lik serisini kullaniyorum. Pilde ve prizdeki performans ayni fakat makinaya cok yuklenildigi zaman cok isiniyor kendini kapatiyordu. SSD hard diskten sonra bu sorunda cozuldu, SSD hard diskle degistirdigim icin normalde 2.30-3 saat giden pil 3.30-4 saat gitmeye basladi.
Islemcisini guncellemek isteyen arkadaslara kotu bir haber olucak ama, islemci cipsetin ustune gomulu. Yani tek cekirdek makinalar soldering olayi ile ancak guncellenebilir.
Makine tek çekirdekli bende var 4GB ram taktım ve şimdi SSD disc alıcam ama önce işlemciyi X2 yapmam lazım nerden alabilirim işlemciyi yardım ederseniz çok sevinirim.
Bu güncellemeleri nerede yaptırıp da alabiliyoruz o yok... Yani ben MV-40 yerine Neo X2 işlemcili istiyorum diye, bir Lenovo satan perakendeciye gitsem bu ürünü güncelleyip verecekler mi? ... Hiç sanmıyorum. Lenovo'nun Türkiye sayfasında, perakendecilerim ve yetkili satıvılarım dediği firmalarin web sitelerine bakıyorsunuz ürün yok!!!... Bir de neymiş istersek güncellemeli alabiliyor muşuz!!! Hadi canım sende!..
merhaba
hb da da cihazda hdmi cıkış görünüyor.
HDMI Var
sizin aldığınıda yokmu?
yok ise bunu hb ye bildirmişmiydiniz?
teşekkürler
lenova gerçekten çok güzel ürünler yapıyor. ürünlerde kullanılan malzeme kalitesi çok güzel. hitap ettikleri kesimin ihtiyaçlarını çok iyi belirliyorlar.
ileride almayı düşündüğüm notebookların başında x serisi geliyor. tek tespit ettiğim eksik hdmi çıkışının olmaması.
iş serisinde kesinlikte 1 numaralı tercih.