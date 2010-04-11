Lenovo ThinkPad X100e, çift çekirdekli işlemci güncellemesi alıyor

Lenovo tarafından Tüketici Elektroniği 2010 fuarında tanıtılan ThinkPad X100e isimli ultra-taşınabilir bilgisayar, daha güçlü işlemci seçenekleriyle güncelleniyor. 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Athlon Neo MV-40 işlemcisiyle lanse edilen dizüstü bilgisayara, 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon Neo X2 L335 (512Kb L2) ve yine çift çekirdekli Turion X2 L625 (1MB L2) işlemci seçenekleri de ekleniyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde, ekran kartı olarak yonga setine entegre Radeon HD 3200 kullanılıyor ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuluyor.

Depolama sürücüsü olarak 160GB, 250GB ve 320GB kapasiteli disk seçeneklerinin sunulduğu ThinkPad X100e, 3 veya 6 hücreli pil ile alınabiliyor. Lenovo'dan yapılan açıklamaya göre ThinkPad X100e, yeni işlemcilerden Athlon Neo X2 L335'i 45$, Turion Neo X2 L625 ise 70$ farkla alabilecek.