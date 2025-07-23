Lenovo Watch Pro tanıtıldı: 20 güne kadar pil ömrü ve dahası

Lenovo Watch Pro neler sunuyor?
Lenovo Watch Pro, tasarım tarafında çinko-magnezyum alaşımlı metal kasaya ve 1.43 inç boyutunda yuvarlak AMOLED panele sahip. Bu ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük sunarken, çizilmelere karşı elmas kristal camla korunuyor. Ayrıca 3ATM seviyesinde suya dayanıklılığa sahip.
Saatin en güçlü yönlerinden biri pil ömrü. Lenovo, Watch Pro'nun normal kullanımda 18 gün, tasarruf modunda ise 20 güne kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Ayrıca saat, WeChat ve Alipay gibi Çin merkezli ödeme platformlarını da destekliyor. Güvenlik tarafında ise yerleşik SOS özelliği bulunuyor.
Lenovo Watch Pro şu an için yalnızca Çin'de satışa çıkacak. Önümüzdeki süreçte küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise açıklanmadı. Altın ve gri renk seçeneklerine sahip olan modelin fiyatı ise 499 yuan yani yaklaşık 69 dolar seviyesinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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