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    Lenovo Watch Pro tanıtıldı: 20 güne kadar pil ömrü ve dahası

    Lenovo, bütçe dostu yeni akıllı saat modeli Watch Pro'yu tanıttı. AMOLED ekran, sağlık takibi, 70'ten fazla spor modu ve 20 güne varan pil ömrüyle geliyor. İşte fiyatı ve özellikleri

    Lenovo Watch Pro tanıtıldı: 20 güne kadar pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat pazarındaki rekabet her geçen gün daha da çeşitleniyor. Son olarak Lenovo, bütçe dostu yeni modeli Watch Pro modelini duyurdu. Geçtiğimiz ay tanıtılan Watch S'in ardından gelen Watch Pro, uygun fiyatına karşın sunduğu AMOLED ekran, sağlık takibi ve 20 güne kadar dayanan pil ömrüyle sunulacak. İşte özellikleri ve fiyatı...

    Lenovo Watch Pro neler sunuyor?

    Lenovo Watch Pro, tasarım tarafında çinko-magnezyum alaşımlı metal kasaya ve 1.43 inç boyutunda yuvarlak AMOLED panele sahip. Bu ekran, 466 x 466 piksel çözünürlük sunarken, çizilmelere karşı elmas kristal camla korunuyor. Ayrıca 3ATM seviyesinde suya dayanıklılığa sahip.

    Lenovo Watch Pro tanıtıldı: 20 güne kadar pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Sağlık özellikleri açısından Lenovo Watch Pro, kalp atış hızı takibi, SpO2 (kan oksijen seviyesi) ölçümü ve uyku izleme/analiz gibi temel özelliklerle donatılmış. Aktivite takibi noktasında ise kalori takibi, 70’in üzerinde spor modu ve yerleşik aktivite kaydı gibi işlevler sunuluyor. Buna ek olarak kullanıcılar; hava durumu, takvim, hesap makinesi ve el feneri gibi temel uygulamalara da saat üzerinden ulaşabiliyor.

    Saatin en güçlü yönlerinden biri pil ömrü. Lenovo, Watch Pro'nun normal kullanımda 18 gün, tasarruf modunda ise 20 güne kadar kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Ayrıca saat, WeChat ve Alipay gibi Çin merkezli ödeme platformlarını da destekliyor. Güvenlik tarafında ise yerleşik SOS özelliği bulunuyor.

    Lenovo Watch Pro şu an için yalnızca Çin'de satışa çıkacak. Önümüzdeki süreçte küresel pazara ulaşıp ulaşmayacağı ise açıklanmadı. Altın ve gri renk seçeneklerine sahip olan modelin fiyatı ise 499 yuan yani yaklaşık 69 dolar seviyesinde. 

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 6 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 9 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 14 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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