Xiaomi, Apple AirTag benzeri takip cihazını yakında tanıtacak

Xiaomi Tag olarak gelebilir
Daha önce farklı düzenleyici veritabanlarında görülen Xiaomi izleme cihazının markanın yeni akıllı saat ve kulaklıklarıyla birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Yeni aksesuar serisi, 26 Aralık 2025'te Çin'de gerçekleşmesi planlanan Xiaomi 17 Ultra lansman etkinliğinde gösterilebilir.
Xiaomi Tag’in geleceğini paylaşan kaynak, cihaz hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmasa da UWB desteğine sahip olması bekleniyor. Bu özellik, yakın mesafedeki takip cihazlarını bulmayı kolaylaştırıyor. Google Cihazımı Bul Ağı desteğiyle gelirse, çevrimdışı takip özelliği de olacak.
Şu anda piyasada Chipolo Loop, Pebblebee Clip 5, Moto Tag gibi Apple AirTag'in bir sürü alternatifi bulunuyor. Xiaomi Tag, uygun fiyata gelirse rakiplerinden öne çıkabilir.
