    Xiaomi, Apple AirTag benzeri takip cihazını yakında tanıtacak

    Xiaomi'nin Apple AirTag'e rakip bir cihaz üzerinde çalıştığı ve bu cihazın Google Cihazımı Bul Ağı'ndaki izleme cihazlarına doğrudan bir alternatif olabileceği söyleniyor.

    Xiaomi Tag takip cihazı geliştirilme aşamasında Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yeni bir aksesuar serisi piyasaya sürmeye hazırlandığı, bunların arasında Apple AirTag gibi bir takip cihazının da olduğu söyleniyor. Xiaomi Tag adını taşıması beklenen cihazın Xiaomi Watch 5, S5 ve Buds 6 modelleriyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Xiaomi Tag olarak gelebilir

    Daha önce farklı düzenleyici veritabanlarında görülen Xiaomi izleme cihazının markanın yeni akıllı saat ve kulaklıklarıyla birlikte tanıtılacağı söyleniyor. Yeni aksesuar serisi, 26 Aralık 2025'te Çin'de gerçekleşmesi planlanan Xiaomi 17 Ultra lansman etkinliğinde gösterilebilir.

    Xiaomi Tag’in geleceğini paylaşan kaynak, cihaz hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmasa da UWB desteğine sahip olması bekleniyor. Bu özellik, yakın mesafedeki takip cihazlarını bulmayı kolaylaştırıyor. Google Cihazımı Bul Ağı desteğiyle gelirse, çevrimdışı takip özelliği de olacak.

    Şu anda piyasada Chipolo Loop, Pebblebee Clip 5, Moto Tag gibi Apple AirTag’in bir sürü alternatifi bulunuyor. Xiaomi Tag, uygun fiyata gelirse rakiplerinden öne çıkabilir.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

