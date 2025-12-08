Giriş
    OnePlus Watch Lite geliyor: 10 gün pil ömrü ve dahası

    OnePlus, 17 Aralık lansmanı öncesi Watch Lite'ın temel özelliklerini paylaştı. Cihaz, 10 güne varan pil süresi, AMOLED ekranı ve çift telefon bildirim desteğiyle geliyor.

    OnePlus Watch Lite geliyor: 10 gün pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 17 Aralık etkinliği öncesinde uygun fiyatlı yeni akıllı saati Watch Lite modelini duyurmaya başladı. Akıllı saatin odak noktası, hafif yapısı ve uzun pil ömrü olacak. İşte beklenen özellikler...

    OnePlus Watch Lite geliyor

    OnePlus Watch Lite, günlük aktivite takibi, nabız ölçümü, uyku verileri, SpO2 analizleri ve Mind & Body içgörülerinin tek ekranda sunulduğu 60 saniyelik bir sağlık özetine sahip. Şirket, tek şarjla 10 güne kadar kullanım süresi sunulabileceğini belirtiyor. Saat, Android ve iOS ile uyumlu ve aynı anda iki telefondan bildirim desteğine sahip.

    OnePlus Watch Lite geliyor: 10 gün pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak NFC ve dahili çift frekanslı GPS ile geliyor. 8.9 mm kalınlık ve 35 gram ağırlığa sahip olacak Watch Lite, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak. Sızıntılara göre model, stadart sağlık sensörlerine ek olarak 1.46 inç AMOLED ekran, spor modunda 3.000 nit zirve parlaklık ve normal kullanımda 600 nit seviyesi sunacak.

    OnePlus'ın, 17 Aralık etkinliğinde Watch Lite modelini duyurması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe OnePlus 15R ve OnePlus Pad Go 2 tablet modeli de eşlik edecek.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

