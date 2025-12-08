OnePlus Watch Lite geliyor: 10 gün pil ömrü ve dahası

OnePlus Watch Lite, günlük aktivite takibi, nabız ölçümü, uyku verileri, SpO2 analizleri ve Mind & Body içgörülerinin tek ekranda sunulduğu 60 saniyelik bir sağlık özetine sahip. Şirket, tek şarjla 10 güne kadar kullanım süresi sunulabileceğini belirtiyor. Saat, Android ve iOS ile uyumlu ve aynı anda iki telefondan bildirim desteğine sahip.
OnePlus'ın, 17 Aralık etkinliğinde Watch Lite modelini duyurması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe OnePlus 15R ve OnePlus Pad Go 2 tablet modeli de eşlik edecek.
