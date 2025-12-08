OnePlus Watch Lite geliyor: 10 gün pil ömrü ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 17 Aralık etkinliği öncesinde uygun fiyatlı yeni akıllı saati Watch Lite modelini duyurmaya başladı. Akıllı saatin odak noktası, hafif yapısı ve uzun pil ömrü olacak. İşte beklenen özellikler...

OnePlus Watch Lite geliyor

OnePlus Watch Lite, günlük aktivite takibi, nabız ölçümü, uyku verileri, SpO2 analizleri ve Mind & Body içgörülerinin tek ekranda sunulduğu 60 saniyelik bir sağlık özetine sahip. Şirket, tek şarjla 10 güne kadar kullanım süresi sunulabileceğini belirtiyor. Saat, Android ve iOS ile uyumlu ve aynı anda iki telefondan bildirim desteğine sahip.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak NFC ve dahili çift frekanslı GPS ile geliyor. 8.9 mm kalınlık ve 35 gram ağırlığa sahip olacak Watch Lite, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak. Sızıntılara göre model, stadart sağlık sensörlerine ek olarak 1.46 inç AMOLED ekran, spor modunda 3.000 nit zirve parlaklık ve normal kullanımda 600 nit seviyesi sunacak.

OnePlus'ın, 17 Aralık etkinliğinde Watch Lite modelini duyurması bekleniyor. Ayrıca bu etkinliğe OnePlus 15R ve OnePlus Pad Go 2 tablet modeli de eşlik edecek.

