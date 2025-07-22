Legion Go 2 sızdırıldı: Ryzen AI Z2 Extreme ve dahası

Legion Go 2 neler sunacak?
Lenovo Legion Go 2'nin önümüzde aylarda Ryzen AI Z2 Extreme ile tanıtılması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde Zen 4 tabanlı Ryzen Z1 Extreme tabanlı bazı erken örnekler sızdırıldı. Ryzen Z2 kod adı altında test edilen ancak teknik olarak Z1 Extreme olan bu işlemciler, 32GB LPDDR5-7500 RAM ile destekleniyor. Karşılaştırmak adına kapasitede, önceki Legion Go modeline kıyasla iki kat artış olacak.
Şu an için konsolun modüler kontrolcüleri, fare ya da klavye modunda kullanılabiliyor. Ancak ağırlık açısından piyasadaki en ağır modellerden biri olacağı kesin. 938 gram ağırlığında olan prototip, örneğin Zotac ZBOX (750g) ve Switch 2 (618g) gibi rakiplerin oldukça üzerinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: