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Tam Boyutta Gör Lenovo'nun yeni taşınabilir oyun konsolu Legion Go 2, henüz resmi olarak tanıtılmadan Çin'de görüntülendi. Ancak test edilen modeller Ryzen Z2 Extreme yerine geçen yılki CES 2025'te sergilenen Ryzen Z1 Extreme'e dayanıyor. İşte Lenovo Legion Go 2 beklenen özellikleri ve dahası...

Legion Go 2 neler sunacak?

Lenovo Legion Go 2'nin önümüzde aylarda Ryzen AI Z2 Extreme ile tanıtılması bekleniyor. Ancak bunun öncesinde Zen 4 tabanlı Ryzen Z1 Extreme tabanlı bazı erken örnekler sızdırıldı. Ryzen Z2 kod adı altında test edilen ancak teknik olarak Z1 Extreme olan bu işlemciler, 32GB LPDDR5-7500 RAM ile destekleniyor. Karşılaştırmak adına kapasitede, önceki Legion Go modeline kıyasla iki kat artış olacak.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında Lenovo üretimi anakart, Samsung'un 1200p çözünürlük sunan RGB OLED ekranı ve Mediatek Wi-Fi çipi mevcut. Cihazda web kamerası bulunmuyor ve genel performans yaklaşık 30W TDP ile 1.5 saatlik pil ömrü sunuyor. Lenovo'nun özel yazılım paketi ise, TDP ve fan ayarlarından titreşim kontrollerine kadar birçok özelliği kullanıcıya sunacak. Ancak şu anda test edilen prototiplerde bu yazılımın tamamı yer almıyor.

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Şu an için konsolun modüler kontrolcüleri, fare ya da klavye modunda kullanılabiliyor. Ancak ağırlık açısından piyasadaki en ağır modellerden biri olacağı kesin. 938 gram ağırlığında olan prototip, örneğin Zotac ZBOX (750g) ve Switch 2 (618g) gibi rakiplerin oldukça üzerinde.

Tam Boyutta Gör Henüz Lenovo’dan resmi bir çıkış tarihi gelmiş değil ancak Latin Amerika ofisi, Legion Go 2’nin Eylül ayında piyasaya çıkacağına işaret ediyor. Dolayısıyla tüm detaylar için biraz daha beklememiz gerekecek.

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Legion Go 2 sızdırıldı: Ryzen AI Z2 Extreme ve dahası

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