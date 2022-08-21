Lenovo Pad Pro 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Lenovo, daha çok oyuncuların ilgisini çekecek üst seviye akıllı telefon modeli Legion Y70 ile birlikte Pad Pro 2022 tabletini tanıttı.

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Yeni Pad Pro'nun baz modeli, MediaTek’in 6nm üretim sürecinden geçen Kompanio 1300T işlemcisinden güç alıyor. Diğer model, Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle geliyor. Xiaoxin Pad Pro 2022 modeli, 11.2 inç, 2560 x 1536 çözünürlüğe çıkabilen OLED ekrana sahip. 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran, maksimum 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamına sahip. Panel, HDR10+ ve Dolby Vision sertifikalı.

480g ağırlığında, 6.8mm inceliğinde olan tablet, 8200 mAh batarya bulunuyor. Pil, 6GB RAM’li modelde 30w, 8GB RAM’li modelde 68w hızlı şarjı destekliyor. Şarj ve veri aktarımı, USB-C 3.2 Gen 1 portu üzerinden sağlanıyor. Sağda ve solda çiftli hoparlörler mevcut. Hoparlörün Dolby Atmos tarafından ayarlanmış JBL hoparlör olduğunu belirtelim. Kameralara baktığımızda, arkada tek 13 megapiksel, önde 8 megapiksel kamera görüyoruz.

Lenovo’nun en yeni arayüzü ZUI 14 ile gelen tablet, belli monitörler ve Lenovo dizüstü bilgisayarlara takılarak ikinci monitör olarak kullanılabiliyor. Pad Pro 2022, QWERTY klavye ve kalem gözü de barındıran stand kılıfla geliyor. Stand, 165 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Lenovo, kalemi ayrı olarak satıyor. Daha fazla koruma isteyen kullanıcılar için ekran koruyucu ve kapaklı kılıf da satılıyor.

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Lenovo Pad Pro 2022 özellikleri

Ekran: 11.2 inç, 2560 x 1536, 120Hz, 600 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Kompanio 1300T

Bellek: 6GB LPDDR4x / 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB UFS 3.1

Kamera: 13MP arka, 8MP ön

Batarya: 8200 mAh, 30w / 68w

Ses: 2 mikrofon + 4 JBL hoparlör + Dolby Atmos

Yazılım: ZUI 14, Android 12

Bağlantı: 802.11ax, 2.4GHz ve 5GHz, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2

Ağırlık: 480g

Lenovo Pad Pro 2022 fiyatı

Lenovo Pad Pro 2022, gümüş ve altın renk seçenekleriyle Çin’de satışta. Tabletin yalnızca WiFi modeli bulunuyor. 6GB RAM 128 depolama alanlı modelin fiyatı; 320 dolar. 8GB RAM 128GB model için belirlenen fiyat; 365 dolar.

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Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı