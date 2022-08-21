Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Pad Pro 2022 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Lenovo, yeni oyun telefonu Legion Y70 ile birlikte Xiaoxin Pad Pro 2022 tablet modelini tanıttı. Yenilenen Pad Pro, MediaTek Kompanio 1300T işlemci ile geliyor.
    Oy Ver

    Lenovo Pad Pro 2022

    Lenovo, daha çok oyuncuların ilgisini çekecek üst seviye akıllı telefon modeli Legion Y70 ile birlikte Pad Pro 2022 tabletini tanıttı.

    Yeni Pad Pro'nun baz modeli, MediaTek’in 6nm üretim sürecinden geçen Kompanio 1300T işlemcisinden güç alıyor. Diğer model, Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle geliyor. Xiaoxin Pad Pro 2022 modeli, 11.2 inç, 2560 x 1536 çözünürlüğe çıkabilen OLED ekrana sahip. 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran, maksimum 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamına sahip. Panel, HDR10+ ve Dolby Vision sertifikalı.

    480g ağırlığında, 6.8mm inceliğinde olan tablet, 8200 mAh batarya bulunuyor. Pil, 6GB RAM’li modelde 30w, 8GB RAM’li modelde 68w hızlı şarjı destekliyor. Şarj ve veri aktarımı, USB-C 3.2 Gen 1 portu üzerinden sağlanıyor. Sağda ve solda çiftli hoparlörler mevcut. Hoparlörün Dolby Atmos tarafından ayarlanmış JBL hoparlör olduğunu belirtelim. Kameralara baktığımızda, arkada tek 13 megapiksel, önde 8 megapiksel kamera görüyoruz.

    Lenovo’nun en yeni arayüzü ZUI 14 ile gelen tablet, belli monitörler ve Lenovo dizüstü bilgisayarlara takılarak ikinci monitör olarak kullanılabiliyor. Pad Pro 2022, QWERTY klavye ve kalem gözü de barındıran stand kılıfla geliyor. Stand, 165 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Lenovo, kalemi ayrı olarak satıyor. Daha fazla koruma isteyen kullanıcılar için ekran koruyucu ve kapaklı kılıf da satılıyor.

    Lenovo Pad 2022 klavye
    Tam Boyutta Gör
    Lenovo Pad 2022 stand
    Tam Boyutta Gör

    Lenovo Pad Pro 2022 özellikleri

    • Ekran: 11.2 inç, 2560 x 1536, 120Hz, 600 nit, OLED
    • İşlemci: MediaTek Kompanio 1300T
    • Bellek: 6GB LPDDR4x / 8GB LPDDR5
    • Depolama: 128GB UFS 3.1
    • Kamera: 13MP arka, 8MP ön
    • Batarya: 8200 mAh, 30w / 68w
    • Ses: 2 mikrofon + 4 JBL hoparlör + Dolby Atmos
    • Yazılım: ZUI 14, Android 12
    • Bağlantı: 802.11ax, 2.4GHz ve 5GHz, 2x2 MIMO, Bluetooth 5.2
    • Ağırlık: 480g

    Lenovo Pad Pro 2022 fiyatı

    Lenovo Pad Pro 2022, gümüş ve altın renk seçenekleriyle Çin’de satışta. Tabletin yalnızca WiFi modeli bulunuyor. 6GB RAM 128 depolama alanlı modelin fiyatı; 320 dolar.  8GB RAM 128GB model için belirlenen fiyat; 365 dolar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 19 saat önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız