Lenovo yeni satın alma fırsatlarını değerlendiriyor

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Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma veya yavaşlamalar kimi firmaların korkulu rüyası olabilirken kimileri içinse yeni fırsatlar doğurabiliyor. Adını IBM'in masaüstü ve dizüstü bilgisayar departmanını alarak duyuran dünyanın en büyük 4. bilgisayar üreticisi Lenovo'nun yeni bir satın alma hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Gelen haberlere göre, Lenovo global gelişmelere yönelik çeşitli önlemler almakla birlikte olası fırsatları da kaçırmak istemiyor. Şu an için herhangi bir firma ile görüşme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor fakat Lenovo'nun özellikle Fujitsu'nun ayrılmak istediği Fusjitsu-Siemens ortaklığını takip ediyor olabileceği üzerinde duruluyor.