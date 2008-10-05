Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo yeni satın alma fırsatlarını değerlendiriyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,8b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo yeni satın alma fırsatlarını değerlendiriyor
Tam Boyutta Gör

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma veya yavaşlamalar kimi firmaların korkulu rüyası olabilirken kimileri içinse yeni fırsatlar doğurabiliyor. Adını IBM'in masaüstü ve dizüstü bilgisayar departmanını alarak duyuran dünyanın en büyük 4. bilgisayar üreticisi Lenovo'nun yeni bir satın alma hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Gelen haberlere göre, Lenovo global gelişmelere yönelik çeşitli önlemler almakla birlikte olası fırsatları da kaçırmak istemiyor. Şu an için herhangi bir firma ile görüşme yapılıp yapılmadığı bilinmiyor fakat Lenovo'nun özellikle Fujitsu'nun ayrılmak istediği Fusjitsu-Siemens ortaklığını takip ediyor olabileceği üzerinde duruluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 11 yıl
eee piyasa bir canavar kaçan kurturulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miraculous 11 yıl
adamlar tekelleşiyor gitgide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Sapphire HD4670 Crossfire video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim