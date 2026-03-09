Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept, gözlüksüz 3D deneyimi sunuyor

Tam Boyutta Gör Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept, MWC 2026 etkinliğinde tanıtılan ve özellikle üç boyutlu içerik üretimi yapan profesyonellere odaklanan yeni bir dizüstü bilgisayar konsepti olarak dikkat çekiyor. Lenovo tarafından geliştirilen bu prototip cihaz, gözlük gerektirmeden üç boyutlu görüntü sunabilen ekran teknolojisi ve çift OLED panel yapısıyla öne çıkıyor. Şirketin açıklamalarına göre cihaz, içerik üreticilerin ek donanım kullanmadan doğrudan dizüstü bilgisayar üzerinden 3D modellerle çalışmasını hedefliyor.

Gözlüksüz 3D ekran teknolojisi ve çift OLED panel yapısı nasıl çalışıyor?

Yoga Book Pro 3D Concept’in merkezinde yer alan teknoloji, Lenovo’nun PureSight Pro Tandem OLED ekran mimarisi. Cihazda kullanılan çift ekranlı yapı, özellikle karmaşık 3D tasarım yazılımlarında sıkça karşılaşılan yoğun arayüz düzenlerini daha rahat yönetebilmek için geliştirilmiş durumda.

Bu tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise gözlüksüz 3D görüntüleme teknolojisi. Geleneksel üç boyutlu ekranlarda kullanıcıların özel gözlükler takması gerekirken Yoga Book Pro 3D Concept, doğrudan panel teknolojisi üzerinden derinlik algısı oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede bir tasarımcı, bir karakter modelinin yüz detaylarını veya bir mimari modelin yapısal katmanlarını ek bir ekipman kullanmadan inceleyebiliyor.

Lenovo’nun konsept cihazda öne çıkardığı bir diğer unsur ise yapay zekâ destekli içerik üretim araçları. Üst ekranda yer alan yazılım sistemi, iki boyutlu bir görüntünün üç boyutlu modele dönüştürülmesini sağlayan bir 2D’den 3D’ye dönüşüm özelliği sunuyor. Kullanıcılar düz bir görsel dosyasını içe aktararak bunu düzenlenebilir bir üç boyutlu objeye dönüştürebiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem aynı zamanda komut tabanlı sahne oluşturma özellikleri de içeriyor. Kullanıcıların belirli komutlar girerek bir çevresel ortam oluşturabilmesi ve ardından oluşturulan nesneyi bu sahne içine yerleştirebilmesi mümkün oluyor. Bu tür araçlar, genellikle karmaşık modelleme süreçleri gerektiren ön görselleştirme aşamalarını hızlandırmaya yardımcı olabiliyor. Özellikle animasyon veya oyun geliştirme gibi alanlarda, hızlı sahne oluşturma araçları üretim sürecinde önemli bir avantaj sağlayabiliyor.

Cihazın etkileşim tarafında ise jest kontrolü öne çıkan bir başka özellik. Yoga Book Pro 3D Concept’te yer alan RGB kamera, kullanıcıların el hareketlerini takip ederek dokunmaya gerek kalmadan nesnelerle etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarın önünde el hareketleri yaparak bir modeli döndürebiliyor, yakınlaştırabiliyor veya sahne içindeki konumunu değiştirebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle 3D nesnelerle çalışırken fare ve klavye kombinasyonunun yanında daha doğal bir etkileşim yöntemi sunmayı hedefliyor.

Bununla birlikte Lenovo, Yoga Book Pro 3D Concept’in ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz resmi bir plan paylaşmış değil. Gözlüksüz 3D ekran teknolojisi, yapay zekâ destekli içerik üretim araçları ve hareket tabanlı etkileşim yöntemleri, Lenovo’nun özellikle yaratıcı profesyonellere yönelik dizüstü bilgisayar kategorisinde hangi teknolojileri araştırdığını gösteren önemli ipuçları sunuyor.

