Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept, gözlüksüz 3D deneyimi sunuyor

Gözlüksüz 3D ekran teknolojisi ve çift OLED panel yapısı nasıl çalışıyor?
Yoga Book Pro 3D Concept’in merkezinde yer alan teknoloji, Lenovo’nun PureSight Pro Tandem OLED ekran mimarisi. Cihazda kullanılan çift ekranlı yapı, özellikle karmaşık 3D tasarım yazılımlarında sıkça karşılaşılan yoğun arayüz düzenlerini daha rahat yönetebilmek için geliştirilmiş durumda.
Bu tasarımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise gözlüksüz 3D görüntüleme teknolojisi. Geleneksel üç boyutlu ekranlarda kullanıcıların özel gözlükler takması gerekirken Yoga Book Pro 3D Concept, doğrudan panel teknolojisi üzerinden derinlik algısı oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede bir tasarımcı, bir karakter modelinin yüz detaylarını veya bir mimari modelin yapısal katmanlarını ek bir ekipman kullanmadan inceleyebiliyor.
Lenovo’nun konsept cihazda öne çıkardığı bir diğer unsur ise yapay zekâ destekli içerik üretim araçları. Üst ekranda yer alan yazılım sistemi, iki boyutlu bir görüntünün üç boyutlu modele dönüştürülmesini sağlayan bir 2D’den 3D’ye dönüşüm özelliği sunuyor. Kullanıcılar düz bir görsel dosyasını içe aktararak bunu düzenlenebilir bir üç boyutlu objeye dönüştürebiliyor.
Cihazın etkileşim tarafında ise jest kontrolü öne çıkan bir başka özellik. Yoga Book Pro 3D Concept’te yer alan RGB kamera, kullanıcıların el hareketlerini takip ederek dokunmaya gerek kalmadan nesnelerle etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarın önünde el hareketleri yaparak bir modeli döndürebiliyor, yakınlaştırabiliyor veya sahne içindeki konumunu değiştirebiliyor. Bu yaklaşım, özellikle 3D nesnelerle çalışırken fare ve klavye kombinasyonunun yanında daha doğal bir etkileşim yöntemi sunmayı hedefliyor.
Bununla birlikte Lenovo, Yoga Book Pro 3D Concept'in ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda henüz resmi bir plan paylaşmış değil. Gözlüksüz 3D ekran teknolojisi, yapay zekâ destekli içerik üretim araçları ve hareket tabanlı etkileşim yöntemleri, Lenovo'nun özellikle yaratıcı profesyonellere yönelik dizüstü bilgisayar kategorisinde hangi teknolojileri araştırdığını gösteren önemli ipuçları sunuyor.
