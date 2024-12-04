Lenovo’nun yeni tableti Yoga Pad Pro AI özellikleri ve yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor

Lenovo, yeni Yoga Pad Pro AI tabletini tanıttı. 2024 model bu cihaz, performans ve kullanım kolaylığını bir arada sunarken yapay zeka destekli özelliklerle donatıldı. 12,7 inç büyüklüğünde PureSight Pro ekranıyla gelen tablet, 2944×1840 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 900 nit tepe parlaklığına sahip. DCI-P3 renk gamını destekleyen ekran, hem eğlence hem de profesyonel kullanım için ideal. Ses deneyimi de oldukça etkileyici; Harman Kardon tarafından ayarlanan 6 hoparlörlü sistem, Dolby Atmos desteğiyle zengin bir ses kalitesi sunuyor.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla yüksek performans vadediyor. Bu özellikler, selefine kıyasla %30 daha fazla genel performans ve yaklaşık iki kat yapay zeka performansı artışı sağlıyor. Lenovo’nun ZUXOS adını verdiği özelleştirilmiş Android arayüzü, belge özetleme, görsel üretim ve akıllı asistan gibi yapay zeka destekli araçlarla çoklu görevleri kolaylaştırıyor.

Lenovo, yeni ThinkPad modelini satışa sundu 1 gün önce eklendi

Dahil edilen stylus kalem, gerçekçi bir yazma deneyimi sunarak hem öğrenciler hem de profesyoneller için cazip hale geliyor. Pil kapasitesi ise 10.200 mAh olarak belirtiliyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor. 68W hızlı şarj desteği bulunan tablet, yalnızca 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. Cihazın ön sipariş fiyatı yaklaşık 660$ olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Lenovo Yoga Pad Pro AI satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri