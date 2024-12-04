Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo’nun yeni tableti Yoga Pad Pro AI özellikleri ve yapay zeka desteği ile dikkat çekiyor

    Bilgisayar dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Lenovo, bu defa karşımıza yeni tablet modeli Yoga Pad Pro AI ile çıktı. Yeni cihaz oldukça önemli özelliklerle satışa sunuluyor.

    Lenovo Yoga Pad Pro AI satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Lenovo, yeni Yoga Pad Pro AI tabletini tanıttı. 2024 model bu cihaz, performans ve kullanım kolaylığını bir arada sunarken yapay zeka destekli özelliklerle donatıldı. 12,7 inç büyüklüğünde PureSight Pro ekranıyla gelen tablet, 2944×1840 çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 900 nit tepe parlaklığına sahip. DCI-P3 renk gamını destekleyen ekran, hem eğlence hem de profesyonel kullanım için ideal. Ses deneyimi de oldukça etkileyici; Harman Kardon tarafından ayarlanan 6 hoparlörlü sistem, Dolby Atmos desteğiyle zengin bir ses kalitesi sunuyor.

    Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla yüksek performans vadediyor. Bu özellikler, selefine kıyasla %30 daha fazla genel performans ve yaklaşık iki kat yapay zeka performansı artışı sağlıyor. Lenovo’nun ZUXOS adını verdiği özelleştirilmiş Android arayüzü, belge özetleme, görsel üretim ve akıllı asistan gibi yapay zeka destekli araçlarla çoklu görevleri kolaylaştırıyor.

    Dahil edilen stylus kalem, gerçekçi bir yazma deneyimi sunarak hem öğrenciler hem de profesyoneller için cazip hale geliyor. Pil kapasitesi ise 10.200 mAh olarak belirtiliyor ve uzun süreli kullanım sağlıyor. 68W hızlı şarj desteği bulunan tablet, yalnızca 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. Cihazın ön sipariş fiyatı yaklaşık 660$ olarak açıklandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara akyurt nasıl bir yer tüpnük piki psu önerisi fiat linea yorumları fakik göz içi lens ameliyatı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G18
    ASUS ROG Strix G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız