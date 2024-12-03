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    Lenovo, yeni ThinkPad modelini satışa sundu: Yüksek performans, yüksek fiyat!

    Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden biri olan Lenovo, ThinkPad serisini geliştirmeye devam ediyor. Yeni model üst düzey özellikleriyle dikkat çekerken, fiyatı da gözlerden kaçmıyor.

    Lenovo, yeni ThinkPad modelini satışa sundu

    Lenovo, ThinkPad T14s’in 2024 Ryzen sürümünü kullanıcılarla buluşturdu. 1375$ fiyatla satışa sunulan cihaz, AMD Ryzen AI 7 Pro 360 işlemcisiyle dikkat çekiyor. Bu işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla 5.0 GHz'e kadar tek çekirdek hızı sunuyor. Ayrıca Radeon entegre grafik birimi ve 50 TOPS yerel yapay zeka performansı sağlayan Ryzen NPU yapay zeka işlemcisiyle güçlendirilmiş.

    Cihazda, 7500 MHz hızında çalışan 32 GB LPDDR5X çift kanallı bellek ve 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD bulunuyor. Bu donanım, yüksek performanslı işlemleri kolaylıkla karşılıyor ve geniş depolama kapasitesi sağlıyor. 14 inç boyutundaki WUXGA D IPS ekranı ise yansımayı engelleyen mat yüzeye sahip. 1920x1200 piksel çözünürlük, 16:10 en-boy oranı ve 400 nit parlaklıkla donatılan ekran, 100% sRGB renk gamı desteği ve düşük mavi ışık sertifikasıyla uzun süreli kullanımda göz konforunu artırıyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve Thunderbolt 4 desteği yer alıyor. USB-A, HDMI 2.1 ve kulaklık-mikrofon kombinasyon girişleri gibi çeşitli bağlantı noktaları da mevcut. Güvenlik açısından, parmak izi okuyucu ve fiziksel gizlilik kapağına sahip 5 MP IR kamera ile donatılmış. Kamera yüz tanıma desteği de sunuyor.

    Cihazın ince ve hafif tasarımı, 16,9 mm kalınlığında ve yaklaşık 1,3 kg ağırlığında. 58 Whr kapasiteli bataryası, yerel video oynatımında 23 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde bir saat içinde %80 dolum mümkün oluyor.

    Klavyede dökülmelere karşı direnç, arka aydınlatma ve ThinkPad’in ikonik TrackPoint navigasyon özelliği bulunuyor. Dolby Audio destekli ses sistemi ve çift gürültü engelleme mikrofonlarıyla kullanıcı deneyimi güçlendirilmiş. Ayrıca cihaz, MIL-STD-810H dayanıklılık standartlarını karşılayarak çeşitli koşullarda güvenilirlik sunuyor. Windows 11 Home işletim sistemi ve Microsoft Office ile gelen ThinkPad T14s, taşınabilirlik ve performansı bir araya getiriyor.

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