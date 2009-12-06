Lexar Media 4GB kapasiteli Crucial DDR3 bellek modülünü duyurdu

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Bellek üreticisi Lexar Media, Crucial markası altında hazırladığı yüksek kapasiteli DDR3 modülünü duyurdu. Yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan sistemler için hazırlanan 4GB kapasiteli yeni modülün 1333MHz'de çalıştığı ve 1.5v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geldiği açıklandı. Intel tarafında LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7, AMD'nin ise Soket AM3 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan yüksek yoğunluklu bellek modülü ile özellikle 64-bit işletim sisteminin kullanıldığı, yüksek bellek kapasitesine sahip sistemler hedef alınıyor.

Lexar Media, Crucial markalı 4GB DDR3 bellek modülünü 230 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.