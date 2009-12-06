Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexar Media 4GB kapasiteli Crucial DDR3 bellek modülünü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,8b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lexar Media 4GB kapasiteli Crucial DDR3 bellek modülünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Bellek üreticisi Lexar Media, Crucial markası altında hazırladığı yüksek kapasiteli DDR3 modülünü duyurdu. Yüksek bellek kapasitesine ihtiyaç duyan sistemler için hazırlanan 4GB kapasiteli yeni modülün 1333MHz'de çalıştığı ve 1.5v geriliminde CL9 zamanlamalarıyla geldiği açıklandı. Intel tarafında LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7, AMD'nin ise Soket AM3 işlemcileriyle kullanılmak üzere hazırlanan yüksek yoğunluklu bellek modülü ile özellikle 64-bit işletim sisteminin kullanıldığı, yüksek bellek kapasitesine sahip sistemler hedef alınıyor.

Lexar Media, Crucial markalı 4GB DDR3 bellek modülünü 230 Avro'luk etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 yıl
CAS9 ama tabiiki büyük kapasitelerde CAS zaten düşük olmuyor. Daha ileri zamanlarda onlar da yavaş yavaş düşerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 9 yıl
230 AVRO ne demek ya
4 katı nerdeyse ... almıyorum kardeşim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu 9 yıl Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim