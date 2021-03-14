Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu

2017 yılında Çinli Longsys tarafından satın alınmasının ardından 2018 yılında tekrardan Flash depolama pazarına giriş yapan Lexar NM620 SSD’lerini satışa sundu.
Lexar NM620
NM620 açıklanmayan bir kontrolcünün denetimindeki 3D NAND Flash yongalarından oluşan bir NVMe SSD olarak karşımıza çıkıyor. 1 TB’a kadar ölçeklenen M.2 2280 formatındaki ailede sıralı hızlar 3300/3000 MB/s’ye kadar yükselirken 1 TB’lık kapasite seçeneğinde rastgele operasyonlarda 300K/256K IOPS gözlemlenebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 3 5300G eBay’da listelendi"
5 yıllık garanti altında satışa sunulan modeller 256 GB, 512 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri için 125/250/500 TBW dayanım göstereceği belirtilmiş. Son olarak 512 GB kapasite için 89.99 dolar ve 1 TB seçeneği için 159.99 dolarlık fiyat açıklanmış.
https://www.techpowerup.com/279565/lexar-announces-new-nm620-m-2-2280-pcie-gen3x4-nvme-ssd Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!