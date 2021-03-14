Lexar NM620 NVMe SSD’sini duyurdu

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2017 yılında Çinli Longsys tarafından satın alınmasının ardından 2018 yılında tekrardan Flash depolama pazarına giriş yapan Lexar NM620 SSD’lerini satışa sundu.

Lexar NM620

NM620 açıklanmayan bir kontrolcünün denetimindeki 3D NAND Flash yongalarından oluşan bir NVMe SSD olarak karşımıza çıkıyor. 1 TB’a kadar ölçeklenen M.2 2280 formatındaki ailede sıralı hızlar 3300/3000 MB/s’ye kadar yükselirken 1 TB’lık kapasite seçeneğinde rastgele operasyonlarda 300K/256K IOPS gözlemlenebiliyor.

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5 yıllık garanti altında satışa sunulan modeller 256 GB, 512 GB ve 1 TB kapasite seçenekleri için 125/250/500 TBW dayanım göstereceği belirtilmiş. Son olarak 512 GB kapasite için 89.99 dolar ve 1 TB seçeneği için 159.99 dolarlık fiyat açıklanmış.

https://www.techpowerup.com/279565/lexar-announces-new-nm620-m-2-2280-pcie-gen3x4-nvme-ssd

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