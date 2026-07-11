LFP bataryalarda kritik karar: İthalatta yüzde 30 vergi kaldırıldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye, lityum demir fosfat (LFP) batarya hücrelerinin ithalatında uygulanan yüzde 30 ilave gümrük vergisini geçici olarak kaldırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, belirli özellikleri taşıyan LFP batarya hücreleri için 31 Aralık 2026 tarihine kadar İlave Gümrük Vergisi (İGV) yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu kararın elektrikli araç bataryaları ile enerji depolama sistemleri alanındaki üreticiler açısından önemli bir maliyet avantajı sağlaması bekleniyor.

Geçen yıl yüzde 30 vergi getirilmişti

Yeni düzenlemeye göre 8507.60.00.00.21 GTİP kodu altında sınıflandırılan, lityum demir fosfat (LFP) tabanlı ve gerilimi 4,9 voltu geçmeyen ürünler vergi muafiyetinden yararlanacak.

30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile lityum tabanlı bataryaların ithalatına yönelik ilave gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmış, ithal LFP hücrelere yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı.

LFP batarya üreten yerli firmalar var

Türkiye'de hücre seviyesinde LFP batarya üretimi yapan firma sayısı halen oldukça sınırlı. Ticari ölçekte üretim gerçekleştiren tek şirket, Kontrolmatik iştiraki Pomega Enerji konumunda bulunuyor. Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste seri üretim yapan şirket, özellikle şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji projeleri ve endüstriyel uygulamalar için prizmatik LFP hücreleri ve batarya paketleri üretiyor. Tesisin üretim kapasitesinin kademeli olarak 3 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Diğer tarafta ASPİLSAN Enerji de LFP teknolojisine yönelik yatırım sürecini sürdürüyor. Şirket, Güney Kore merkezli Top Material ile imzaladığı 5,2 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Türkiye'de LFP batarya hücresi üretimi için gerekli teknolojik altyapıyı kuruyor.

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Türkiye'de batarya paketleme ve batarya yönetim sistemi (BMS) geliştiren çok sayıda şirket bulunmasına karşın, hücre üretim kapasitesi mevcut talebin yalnızca sınırlı bir bölümünü karşılayabiliyor. Bu nedenle LFP hücre ithalatındaki vergi yükünün kaldırılması, özellikle elektrikli araç batarya üreticileri ile enerji depolama sistemi (BESS) geliştiricilerinin hammadde ve hücre tedarikini kolaylaştıracak.

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LFP batarya hücrelerinde gümrük vergisi sıfırlandı

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